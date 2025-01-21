В ХМАО из-за морозов останутся дома школьники первой смены

В ХМАО утром 22 января у школьников первой смены из-за морозов отменены занятия. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«На утро 22 января температура воздуха на территории ХМАО составляет от -25,1 до -34,8 градусов. Скорость ветра от 2 до 6 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Полностью отменены занятия в школах Саранпауля, Щекурья и деревни Ломбовож. Ученики с 1-й по 4й класс останутся дома в следующих городах и поселениях: Нягань, Коммунистический, Агириш, Приобье, Березово, Октябрьское, Андра, Сергино, Сорум, Сосновка, Большой и Малый Атлым, Большие Леуши, Нижнесортымский, Унъюган, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Полноват, Ванзеват, Шайтанка, Ванзетур, Теги. С 1-й по 8-й класс отменены занятия в Белоярском, Казыме, Лыхме, Кимкьясуй, Сосьве и Верхнеказымском.
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