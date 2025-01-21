21 января 2025

Пермяков предупредили об изменении движения пяти автобусных маршрутов.Схемы

Пермяков предупредили об изменении движения пяти автобусных маршрутов
© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения коснутся маршрутов, работающих в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми
Изменения коснутся маршрутов, работающих в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми Фото:

С 1 февраля изменится движение пяти автобусных маршрутов, работающих в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«С 1 февраля запустят новый автобусный маршрут №82 „Улица Гашкова — микрорайон Вышка-1 — улица Грачева“. Он свяжет микрорайон „Вышка-1“ с социальными объектами на улице КИМ и обеспечит доступ к общественному транспорту на площади Восстания. Маршрут №82 будет ходить по кругу в одном направлении, как согласовано с ГАИ. Это первый организованный маршрут, который будет курсировать по кратчайшему пути от „Вышки-1“», — отметили в мэрии.

Уточняется, что на маршруте №82 будет работать пять микроавтобусов по будням и четыре по выходным. Они будут останавливаться для посадки и высадки по требованию пассажиров в любом незапрещенном ПДД месте.

Изменится движение маршрута №36 в Мотовилихинском районе. Вместо микрорайона «Вышка-1» его перенаправят на улицу Гашкова. По замыслу властей, это улучшит транспортную доступность жителей новых жилых кварталов.

Автобусные маршруты №10 и №68 объединят в №10 «Микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный». Это увеличит частоту движения маршрута в микрорайоне Садовый. При движении в направлении микрорайона Садовый маршрут не будет заезжать на станцию «Пермь-2». В направлении микрорайона Нагорный со станции возможность воспользоваться маршрутом сохранится. Кроме того, автобусы будут следовать без заезда на остановочный пункт «ПНИПУ». Пассажирам предлагается воспользоваться соседними остановочными пунктами: «ЦУМ» и «Екатерининская».

Прекратит работу маршрут №63 «микрорайон Садовый — микрорайон Крохалева». Пассажиры смогут воспользоваться дублирующими его маршрутами. На участке от улицы Чкалова до микрорайона Крохалева — маршрутом №50, на участке от улицы Дружбы до гипермаркета «Семья» — маршрутом №36, на участке от улицы Макаренко до улицы Чкалова — маршрутом №4.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми на три месяца запустят маршруты №42 и №43 с автобусами-гармошками. Они свяжут центр города с Кировским и Орджоникидзевским районами.

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С 1 февраля изменится движение пяти автобусных маршрутов, работающих в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «С 1 февраля запустят новый автобусный маршрут №82 „Улица Гашкова — микрорайон Вышка-1 — улица Грачева“. Он свяжет микрорайон „Вышка-1“ с социальными объектами на улице КИМ и обеспечит доступ к общественному транспорту на площади Восстания. Маршрут №82 будет ходить по кругу в одном направлении, как согласовано с ГАИ. Это первый организованный маршрут, который будет курсировать по кратчайшему пути от „Вышки-1“», — отметили в мэрии. Уточняется, что на маршруте №82 будет работать пять микроавтобусов по будням и четыре по выходным. Они будут останавливаться для посадки и высадки по требованию пассажиров в любом незапрещенном ПДД месте. Изменится движение маршрута №36 в Мотовилихинском районе. Вместо микрорайона «Вышка-1» его перенаправят на улицу Гашкова. По замыслу властей, это улучшит транспортную доступность жителей новых жилых кварталов. Автобусные маршруты №10 и №68 объединят в №10 «Микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный». Это увеличит частоту движения маршрута в микрорайоне Садовый. При движении в направлении микрорайона Садовый маршрут не будет заезжать на станцию «Пермь-2». В направлении микрорайона Нагорный со станции возможность воспользоваться маршрутом сохранится. Кроме того, автобусы будут следовать без заезда на остановочный пункт «ПНИПУ». Пассажирам предлагается воспользоваться соседними остановочными пунктами: «ЦУМ» и «Екатерининская». Прекратит работу маршрут №63 «микрорайон Садовый — микрорайон Крохалева». Пассажиры смогут воспользоваться дублирующими его маршрутами. На участке от улицы Чкалова до микрорайона Крохалева — маршрутом №50, на участке от улицы Дружбы до гипермаркета «Семья» — маршрутом №36, на участке от улицы Макаренко до улицы Чкалова — маршрутом №4. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми на три месяца запустят маршруты №42 и №43 с автобусами-гармошками. Они свяжут центр города с Кировским и Орджоникидзевским районами.
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