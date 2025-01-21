21 января 2025

В Челябинской области из-за морозов отменяют занятия в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, зима, погода, шарф, мороз, холод, климат
Занятия в ряде муниципалитетов региона отменили из-за морозов Фото:

В связи с низкими температурами и усилением ветра утром 22 января в ряде населенных пунктов Челябинской области отменены уроки в начальных классах. Об этом родителям школьников объявили в социальных группах управлений образования муниципалитетов.

«В Златоусте в связи с низкой температурой воздуха и усилением ветра 22 января отменяются занятия в очной форме с первого по четвертый класс в обе смены», — говорится в группе «Управление образования и молодежной политики ЗГО» в соцсети «Вконтакте». Аналогичные меры приняты и в других муниципалитетах региона. В частности, в Кыштыме, Нязепетровске, Чесменском районе. В связи с отменой занятий школьники будут обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий.

Между тем, в Челябинске из-за понижения температур уроки отменять не стали. По информации городской ЕДДС, они состоятся в обычном режиме.

Как соообщало URA.RU ранее, в Челябинской области в ближайшие дни 22 и 23 января температура воздуха опустится до 27 градусов мороза. Прогнозируется ветер со скоростью 20 метров в секунду.

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В связи с низкими температурами и усилением ветра утром 22 января в ряде населенных пунктов Челябинской области отменены уроки в начальных классах. Об этом родителям школьников объявили в социальных группах управлений образования муниципалитетов. «В Златоусте в связи с низкой температурой воздуха и усилением ветра 22 января отменяются занятия в очной форме с первого по четвертый класс в обе смены», — говорится в группе «Управление образования и молодежной политики ЗГО» в соцсети «Вконтакте». Аналогичные меры приняты и в других муниципалитетах региона. В частности, в Кыштыме, Нязепетровске, Чесменском районе. В связи с отменой занятий школьники будут обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий. Между тем, в Челябинске из-за понижения температур уроки отменять не стали. По информации городской ЕДДС, они состоятся в обычном режиме. Как соообщало URA.RU ранее, в Челябинской области в ближайшие дни 22 и 23 января температура воздуха опустится до 27 градусов мороза. Прогнозируется ветер со скоростью 20 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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