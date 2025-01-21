В МЧС призывают в плохую погоду оставаться дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области в ближайшие дни 22 и 23 января температура воздуха опустится до -27 градусов, прогнозируется ветер со скоростью 20 метров в секунду, сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра. В региональном МЧС призывают оставаться дома из-за неблагоприятной погоды.

«22 января в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, порывы ветра до 20 метров в секунду. Отложи дальнюю поездку на автотранспорте без острой необходимости, останься дома в тепле, уюте и безопасности», — сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в telegram-канале.

В ночь на 22 и 23 января температура воздуха в Челябинской области опустится до -27 градусов. Днем потеплеет до -16, -20 градусов. 22 января днем и ночью прогнозируются метели и снег, 23 января осадков не ожидается, говорится в прогнозе на сайте Гидрометеоцентра региона.

В Челябинске в ночь на 22 и 23 января похолодает до -24, -25 градусов, днем потеплеет до -16, -18 градусов. 23 января ветер стихнет до 11 метров в секунду.

В Челябинской области 21 января из-за непогоды перекрыто движение по трассе М-5 «Урал» от границы с республикой Башкортостан до поворота на Чебаркуль. Из-за метели закрыто движение по автодороге Р-254 «Иртыш» между Челябинской и Курганской областями. Сотрудники Госавтоинспекции засняли на видео низовую метель на 105 километре дороги Южноуральск-Магнитогорск. Водителей просят отказаться от поездок по области.

На Челябинскую область надвигается похолодание Скрин с сайта Гидрометеоцентра Челябинской области