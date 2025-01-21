Банк России сообщил, на сколько дешевле станет ОСАГО в Перми

В Перми и крае снизится территориальный коэффициент (КТ), который используется для расчета стоимости ОСАГО. Соответствующее указание Банка России вступит в силу 27 января 2025 года, сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.
«В территориях Прикамья коэффициент снизится на 1% — с 1,08 до 1,07. В краевой столице снижение составит еще больше — почти 6% — с текущего показателя КТ 1,8 до 1,7», — говорится в пресс-релиза банка.
В крупных городах автовладельцы платят за страховку больше, чем в небольших населенных пунктах. В 2024 году жители Пермского края оформили более 577 тысяч договоров ОСАГО. Средняя стоимость полиса в Перми составила 8549 рублей, в других территориях региона — 5453 рубля.
Уточняется, что коэффициент территории связан со статистикой выплат по ОСАГО в конкретном регионе. Анализ данной статистики показал возможность снижения территориального коэффициента в Прикамье. После вступления в силу указания регулятора, предполагают представители пермского отделения Банка России, стоимость полисов ОСАГО должна снизиться.
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