21 января 2025

Банк России сообщил, на сколько дешевле станет ОСАГО в Перми

Центробанк снизит для Перми КТ, с применением которого рассчитывается тариф
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки заплатили в 2024 году за полис ОСАГО в среднем по 8,5 тысяч рублей
Пермяки заплатили в 2024 году за полис ОСАГО в среднем по 8,5 тысяч рублей Фото:

В Перми и крае снизится территориальный коэффициент (КТ), который используется для расчета стоимости ОСАГО. Соответствующее указание Банка России вступит в силу 27 января 2025 года, сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России. 

«В территориях Прикамья коэффициент снизится на 1% — с 1,08 до 1,07. В краевой столице снижение составит еще больше — почти 6% — с текущего показателя КТ 1,8 до 1,7», — говорится в пресс-релиза банка.

В крупных городах автовладельцы платят за страховку больше, чем в небольших населенных пунктах. В 2024 году жители Пермского края оформили более 577 тысяч договоров ОСАГО. Средняя стоимость полиса в Перми составила 8549 рублей, в других территориях региона — 5453 рубля. 

Уточняется, что коэффициент территории связан со статистикой выплат по ОСАГО в конкретном регионе. Анализ данной статистики показал возможность снижения территориального коэффициента в Прикамье. После вступления в силу указания регулятора, предполагают представители пермского отделения Банка России, стоимость полисов ОСАГО должна снизиться.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми участники ДТП могут получить выплату до 400 тысяч рублей. Для этого не нужно вызывать сотрудников ГИБДД.

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В Перми и крае снизится территориальный коэффициент (КТ), который используется для расчета стоимости ОСАГО. Соответствующее указание Банка России вступит в силу 27 января 2025 года, сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.  «В территориях Прикамья коэффициент снизится на 1% — с 1,08 до 1,07. В краевой столице снижение составит еще больше — почти 6% — с текущего показателя КТ 1,8 до 1,7», — говорится в пресс-релиза банка. В крупных городах автовладельцы платят за страховку больше, чем в небольших населенных пунктах. В 2024 году жители Пермского края оформили более 577 тысяч договоров ОСАГО. Средняя стоимость полиса в Перми составила 8549 рублей, в других территориях региона — 5453 рубля.  Уточняется, что коэффициент территории связан со статистикой выплат по ОСАГО в конкретном регионе. Анализ данной статистики показал возможность снижения территориального коэффициента в Прикамье. После вступления в силу указания регулятора, предполагают представители пермского отделения Банка России, стоимость полисов ОСАГО должна снизиться. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми участники ДТП могут получить выплату до 400 тысяч рублей. Для этого не нужно вызывать сотрудников ГИБДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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