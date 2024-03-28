Пермякам рассказали, как пострадавшим в ДТП получить 400 тысяч рублей

В Перми участники ДТП могут получить 400 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, извещение, дтп, авария, заполнение бланков, извещение о дорожно-транспортном происшествии
Извещение о ДТП можно заполнить на бумаге или в мобильном приложении Фото:

В Перми участники ДТП могут получить выплату до 400 тысяч рублей. Для этого не нужно вызывать сотрудников ГИБДД. Достаточно оформить происшествие через мобильное приложение, рассказали в краевой Госавтоинспекции на брифинге для журналистов.

«Если в ДТП участвует два транспортных средства, оба участника имеют страховой полис ОСАГО, нет пострадавших людей, а поврежден только автомобиль, можно оформить происшествие без участия сотрудников полиции по европротоколу. В этом случае потерпевшему выплатят страховую премию до 400 тысяч рублей», — рассказал начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Перми, майор полиции Владимир Янцук.

Он отметил, что есть ряд условий для оформления европротокола и получения максимальной страховой выплаты. В первую очередь необходимо сделать фотофиксацию. Затем оформить извещение о ДТП на бумаге или в одном из мобильных приложений. Также важно передать данные об аварии в АИС ОСАГО. Все документы можно оформить через приложения «Госуслуги Авто» и «Помощник ОСАГО». Кроме этого есть приложение «ДТП. Европротокол», но в нем нельзя сделать электронное извещение об аварии. Если у участников нет разногласий и все эти условия выполнены в течение 60 минут после ДТП, пострадавшие могут получить до 400 тысяч рублей, добавили в Госавтоинспекции.

Уточняется, что выплату могут сократить. Это произойдет в том случае, если у участников происшествия есть разногласия или данные не переданы в АИС ОСАГО. Тогда пострадавшие могут рассчитывать только на сумму до 100 тысяч рублей.

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В Перми участники ДТП могут получить выплату до 400 тысяч рублей. Для этого не нужно вызывать сотрудников ГИБДД. Достаточно оформить происшествие через мобильное приложение, рассказали в краевой Госавтоинспекции на брифинге для журналистов. «Если в ДТП участвует два транспортных средства, оба участника имеют страховой полис ОСАГО, нет пострадавших людей, а поврежден только автомобиль, можно оформить происшествие без участия сотрудников полиции по европротоколу. В этом случае потерпевшему выплатят страховую премию до 400 тысяч рублей», — рассказал начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Перми, майор полиции Владимир Янцук. Он отметил, что есть ряд условий для оформления европротокола и получения максимальной страховой выплаты. В первую очередь необходимо сделать фотофиксацию. Затем оформить извещение о ДТП на бумаге или в одном из мобильных приложений. Также важно передать данные об аварии в АИС ОСАГО. Все документы можно оформить через приложения «Госуслуги Авто» и «Помощник ОСАГО». Кроме этого есть приложение «ДТП. Европротокол», но в нем нельзя сделать электронное извещение об аварии. Если у участников нет разногласий и все эти условия выполнены в течение 60 минут после ДТП, пострадавшие могут получить до 400 тысяч рублей, добавили в Госавтоинспекции. Уточняется, что выплату могут сократить. Это произойдет в том случае, если у участников происшествия есть разногласия или данные не переданы в АИС ОСАГО. Тогда пострадавшие могут рассчитывать только на сумму до 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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