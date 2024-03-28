Пермякам рассказали, как пострадавшим в ДТП получить 400 тысяч рублей

В Перми участники ДТП могут получить 400 тысяч рублей

28 марта 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Извещение о ДТП можно заполнить на бумаге или в мобильном приложении Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми участники ДТП могут получить выплату до 400 тысяч рублей. Для этого не нужно вызывать сотрудников ГИБДД. Достаточно оформить происшествие через мобильное приложение, рассказали в краевой Госавтоинспекции на брифинге для журналистов. «Если в ДТП участвует два транспортных средства, оба участника имеют страховой полис ОСАГО, нет пострадавших людей, а поврежден только автомобиль, можно оформить происшествие без участия сотрудников полиции по европротоколу. В этом случае потерпевшему выплатят страховую премию до 400 тысяч рублей», — рассказал начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Перми, майор полиции Владимир Янцук. Он отметил, что есть ряд условий для оформления европротокола и получения максимальной страховой выплаты. В первую очередь необходимо сделать фотофиксацию. Затем оформить извещение о ДТП на бумаге или в одном из мобильных приложений. Также важно передать данные об аварии в АИС ОСАГО. Все документы можно оформить через приложения «Госуслуги Авто» и «Помощник ОСАГО». Кроме этого есть приложение «ДТП. Европротокол», но в нем нельзя сделать электронное извещение об аварии. Если у участников нет разногласий и все эти условия выполнены в течение 60 минут после ДТП, пострадавшие могут получить до 400 тысяч рублей, добавили в Госавтоинспекции. Уточняется, что выплату могут сократить. Это произойдет в том случае, если у участников происшествия есть разногласия или данные не переданы в АИС ОСАГО. Тогда пострадавшие могут рассчитывать только на сумму до 100 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми участники ДТП могут получить выплату до 400 тысяч рублей. Для этого не нужно вызывать сотрудников ГИБДД. Достаточно оформить происшествие через мобильное приложение, рассказали в краевой Госавтоинспекции на брифинге для журналистов. «Если в ДТП участвует два транспортных средства, оба участника имеют страховой полис ОСАГО, нет пострадавших людей, а поврежден только автомобиль, можно оформить происшествие без участия сотрудников полиции по европротоколу. В этом случае потерпевшему выплатят страховую премию до 400 тысяч рублей», — рассказал начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Перми, майор полиции Владимир Янцук. Он отметил, что есть ряд условий для оформления европротокола и получения максимальной страховой выплаты. В первую очередь необходимо сделать фотофиксацию. Затем оформить извещение о ДТП на бумаге или в одном из мобильных приложений. Также важно передать данные об аварии в АИС ОСАГО. Все документы можно оформить через приложения «Госуслуги Авто» и «Помощник ОСАГО». Кроме этого есть приложение «ДТП. Европротокол», но в нем нельзя сделать электронное извещение об аварии. Если у участников нет разногласий и все эти условия выполнены в течение 60 минут после ДТП, пострадавшие могут получить до 400 тысяч рублей, добавили в Госавтоинспекции. Уточняется, что выплату могут сократить. Это произойдет в том случае, если у участников происшествия есть разногласия или данные не переданы в АИС ОСАГО. Тогда пострадавшие могут рассчитывать только на сумму до 100 тысяч рублей.