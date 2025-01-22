В Госдуме попросили СКР расследовать гибель поэта Михаила Лермонтова

Депутат Государственной Думы и народный артист РФ Николай Бурляев обратился в Следственный комитет России с просьбой о расследовании убийства поэта Михаила Лермонтова. В своем обращении депутат подчеркивает необходимость использования современных технологий для выяснения всех обстоятельств гибели поэта.
«Прошу Вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова… Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», — говорится в обращении Бурляева. Его приводит РИА Новости.
Депутат уточняет, что специалисты в области лермонтоведения, криминалистики, баллистики и медицины на протяжении многих десятилетий критиковали качество и результаты расследования, проведенного сразу после смерти поэта в 1841 году. Бурляев заявил о необходимости проведения профессионального расследования всех обстоятельств, которые привели к «дуэли» и гибели Лермонтова. Указывается, что поэт был убит пулей, которая поразила его тело по весьма необычной для ровной поверхности траектории, поднимаясь снизу вверх под углом почти в 40 градусов.
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