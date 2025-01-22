ВСУ пытались атаковать детский сад в Ростовской области

Над Ростовской областью сбиты 15 беспилотников ВСУ
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На Ростовскую область была осуществлена атака украинскими БПЛА
На Ростовскую область была осуществлена атака украинскими БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ночью в Ростовской области было сбито и подавлено 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обломки дрона упали на территорию возле детского сада. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Всего минувшей ночью над территорией Ростовской области сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 15 БПЛА — в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он также уточнил, что обломки беспилотников упали в несколько мест, в том числе на территорию частных домов и возле детского сада.

Несмотря на падение обломков БПЛА, серьезных разрушений и жертв не зафиксировано. Территории, на которые упали фрагменты, были немедленно оцеплены, и их проверят саперы. В связи с происшествием детский сад «Березка» в Донецке сегодня не будет работать, родители могут отвести детей в другие дошкольные учреждения.

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Ночью в Ростовской области было сбито и подавлено 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обломки дрона упали на территорию возле детского сада. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. «Всего минувшей ночью над территорией Ростовской области сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 15 БПЛА — в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он также уточнил, что обломки беспилотников упали в несколько мест, в том числе на территорию частных домов и возле детского сада. Несмотря на падение обломков БПЛА, серьезных разрушений и жертв не зафиксировано. Территории, на которые упали фрагменты, были немедленно оцеплены, и их проверят саперы. В связи с происшествием детский сад «Березка» в Донецке сегодня не будет работать, родители могут отвести детей в другие дошкольные учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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