ВСУ пытались атаковать детский сад в Ростовской области

Ночью в Ростовской области было сбито и подавлено 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обломки дрона упали на территорию возле детского сада. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Всего минувшей ночью над территорией Ростовской области сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 15 БПЛА — в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он также уточнил, что обломки беспилотников упали в несколько мест, в том числе на территорию частных домов и возле детского сада.
Несмотря на падение обломков БПЛА, серьезных разрушений и жертв не зафиксировано. Территории, на которые упали фрагменты, были немедленно оцеплены, и их проверят саперы. В связи с происшествием детский сад «Березка» в Донецке сегодня не будет работать, родители могут отвести детей в другие дошкольные учреждения.
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