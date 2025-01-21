21 января 2025

Курганским школьникам по 4 класс из-за мороза отменили занятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские школьники по 4 класс не пойдут на занятия
Курганские школьники по 4 класс не пойдут на занятия Фото:

Из-за сильных морозов в Кургане отменены занятия для учащихся 1-4 классов второй смены. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45 — Погода в Кургане» с ссылкой на ЦГМС. 

«В 9 часов утра температура в Кургане достигла -22 градусов, при этом скорость ветра составляла 5 м/сек, с порывами до 11 м/сек. Ощущаемая температура при этом падала до -33, а при порывах ветра до -37 градусов», — указано в посте.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане 22 января будет -24 градуса мороза. Ветер ожидается до 15 метров в секунду.

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Из-за сильных морозов в Кургане отменены занятия для учащихся 1-4 классов второй смены. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45 — Погода в Кургане» с ссылкой на ЦГМС.  «В 9 часов утра температура в Кургане достигла -22 градусов, при этом скорость ветра составляла 5 м/сек, с порывами до 11 м/сек. Ощущаемая температура при этом падала до -33, а при порывах ветра до -37 градусов», — указано в посте. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 22 января будет -24 градуса мороза. Ветер ожидается до 15 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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