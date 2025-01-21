Курганским школьникам по 4 класс из-за мороза отменили занятия

Курганские школьники по 4 класс не пойдут на занятия
Из-за сильных морозов в Кургане отменены занятия для учащихся 1-4 классов второй смены. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45 — Погода в Кургане» с ссылкой на ЦГМС.
«В 9 часов утра температура в Кургане достигла -22 градусов, при этом скорость ветра составляла 5 м/сек, с порывами до 11 м/сек. Ощущаемая температура при этом падала до -33, а при порывах ветра до -37 градусов», — указано в посте.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане 22 января будет -24 градуса мороза. Ветер ожидается до 15 метров в секунду.
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