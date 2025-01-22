В Челябинскую область запретили ввозить 44 тонны мандаринов для Кургана

В Челябинскую область Россельхознадзор запретил ввозить 44 тонны мандаринов из Казахстана, которые везли в Курган. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, данные этикеток противоречили документам.
«Должностные лица при взаимодействии с сотрудниками погрануправления и челябинской таможни 21 января запретили ввоз 44 тонн мандаринов. Две машины следовали из Петропавловска в Казахстане до Кургана», — уточнили URA.RU в офисе надзорного ведомства.
По словам представителя Россельхознадзора, при проведении фитосанитарного контроля установили: на этикетках страной происхождения значился Казахстан, по документам — Пакистан. Такое противоречие нарушает требования фитосанитарных требований Евразийского экономического союза. Груз вернули отправителю.
В январе на пункте пропуска «Бугристое» инспекторы остановили несколько партий продукции общим весом более 240 тонн. К ввозу запретили лук, финики, изюм и другую продукцию. Причины для санкций были разными.
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