21 января 2025

В Пермском крае работодатели остро нуждаются в рабочих и продавцах

HeadHunter: в 2024 году спросом среди работодателей пользовались рабочие
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году работодатели в Пермском крае открыли на 20% больше вакансий, чем годом ранее
В 2024 году работодатели в Пермском крае открыли на 20% больше вакансий, чем годом ранее Фото:

В 2024 году пермские работодатели активно искали рабочих и продавцов. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru.

«В 2024 году в Пермском крае было открыто на 20% больше вакансий, чем годом ранее. Больше всего работодатели были заинтересованы в специалистах из направлений „Рабочий персонал“ (26% от всех открытых вакансий за год), „Продажи, обслуживание клиентов“ (21%), „Производство, сервисное обслуживание“ (20%), „Строительство, недвижимость“ (18%)», — сообщили в hh.ru.

У работодателей также увеличилась потребность в кадрах из сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (+38% вакансий) и «Розничная торговля» (+32%). Кроме того, они активнее начали искать сотрудников в сферах «Медицина, фармацевтика» (+24%) и «Рабочий персонал» (+21%).

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В 2024 году пермские работодатели активно искали рабочих и продавцов. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru. «В 2024 году в Пермском крае было открыто на 20% больше вакансий, чем годом ранее. Больше всего работодатели были заинтересованы в специалистах из направлений „Рабочий персонал“ (26% от всех открытых вакансий за год), „Продажи, обслуживание клиентов“ (21%), „Производство, сервисное обслуживание“ (20%), „Строительство, недвижимость“ (18%)», — сообщили в hh.ru. У работодателей также увеличилась потребность в кадрах из сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (+38% вакансий) и «Розничная торговля» (+32%). Кроме того, они активнее начали искать сотрудников в сферах «Медицина, фармацевтика» (+24%) и «Рабочий персонал» (+21%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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