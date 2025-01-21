21 января 2025

Житель Москвы не довез до Магнитогорска партию наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Партию запрещенного груза в поезде выявила сызраньская полиция
Партию запрещенного груза в поезде выявила сызраньская полиция Фото:

Житель Московской области повез на поезде в Магнитогорск, второй по величине город Челябинской области, партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда сообщением Москва — Челябинск выявили 26-летнего жителя Московской области, перевозившего запрещенные вещества. Проведенная экспертиза показала, что капсулы общей массой более 400 граммов содержат в своем составе наркотическое средство МДМА», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Молодой человек заметно занервничал, когда увидел полицейских, обходящих состав поезда. Сотрудники полиции досмотрели его вещи и нашли пакет с 900 таблетками. Курьер во всем сознался и рассказал, что забрал груз из тайника, чтобы привезти его в Магнитогорск, где должен был реализовать наркотики.

Следственным отделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункте «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.

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Житель Московской области повез на поезде в Магнитогорск, второй по величине город Челябинской области, партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. «Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда сообщением Москва — Челябинск выявили 26-летнего жителя Московской области, перевозившего запрещенные вещества. Проведенная экспертиза показала, что капсулы общей массой более 400 граммов содержат в своем составе наркотическое средство МДМА», — уточнили в пресс-службе ведомства. Молодой человек заметно занервничал, когда увидел полицейских, обходящих состав поезда. Сотрудники полиции досмотрели его вещи и нашли пакет с 900 таблетками. Курьер во всем сознался и рассказал, что забрал груз из тайника, чтобы привезти его в Магнитогорск, где должен был реализовать наркотики. Следственным отделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункте «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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