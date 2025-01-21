Житель Москвы не довез до Магнитогорска партию наркотиков

Житель Московской области повез на поезде в Магнитогорск, второй по величине город Челябинской области, партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
«Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда сообщением Москва — Челябинск выявили 26-летнего жителя Московской области, перевозившего запрещенные вещества. Проведенная экспертиза показала, что капсулы общей массой более 400 граммов содержат в своем составе наркотическое средство МДМА», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Молодой человек заметно занервничал, когда увидел полицейских, обходящих состав поезда. Сотрудники полиции досмотрели его вещи и нашли пакет с 900 таблетками. Курьер во всем сознался и рассказал, что забрал груз из тайника, чтобы привезти его в Магнитогорск, где должен был реализовать наркотики.
Следственным отделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункте «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.
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