21 января 2025

В ХМАО взлетели цены на такси из-за мороза

© Служба новостей «URA.RU»
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В городах ХМАО взлетели цены на такси в три раза
В городах ХМАО взлетели цены на такси в три раза Фото:

Утром в городах ХМАО из-за сильного мороза взлетели цены на такси. Об изменении цен на поездку в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске — в сбойке URA.RU.

  • В Ханты-Мансийске проехать пол города на такси эконом класса стоит 400 рублей, комфорт класса 500. Для сравнения, обычно такая поездка стоит около 150 рублей.
  • В Сургуте доехать до соседнего микрорайона на такси «Яндекс Go» стоит 400 рублей — тариф «Эконом». Проехать на другой конец города — 800 рублей в том же тарифе, если же выбрать такси комфорт класса поездка обойдется в тысячу рублей.
  • В Нижневартовске цена за поездку через несколько районов стоит около 700 рублей. Если выбрать комфорт класс — 850 рублей. Обычно такой маршрут стоит около 300 рублей.

В пресс-службу компании Яндекс направлен официальный запрос. Ответ ожидается.

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Утром в городах ХМАО из-за сильного мороза взлетели цены на такси. Об изменении цен на поездку в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске — в сбойке URA.RU. В пресс-службу компании Яндекс направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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