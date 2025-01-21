В ХМАО взлетели цены на такси из-за мороза

В городах ХМАО взлетели цены на такси в три раза
Утром в городах ХМАО из-за сильного мороза взлетели цены на такси. Об изменении цен на поездку в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске — в сбойке URA.RU.
- В Ханты-Мансийске проехать пол города на такси эконом класса стоит 400 рублей, комфорт класса 500. Для сравнения, обычно такая поездка стоит около 150 рублей.
- В Сургуте доехать до соседнего микрорайона на такси «Яндекс Go» стоит 400 рублей — тариф «Эконом». Проехать на другой конец города — 800 рублей в том же тарифе, если же выбрать такси комфорт класса поездка обойдется в тысячу рублей.
- В Нижневартовске цена за поездку через несколько районов стоит около 700 рублей. Если выбрать комфорт класс — 850 рублей. Обычно такой маршрут стоит около 300 рублей.
В пресс-службу компании Яндекс направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
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