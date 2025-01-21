Пермский ХК «Молот» прервал затяжную серию побед

Хоккейный клуб «Молот» (Пермь) проиграл «Челнам» (Набережные Челны) после серии из пяти побед. Матч завершился со счетом 2:1, сообщается на странице «Молота» в соцсети «ВКонтакте».
«В первом периоде у нас было четыре большинства, но из этого мы ничего не извлекли, нужно было дело делать. Второй период — уже равный, в третьем перекроили тройки, забили гол, 1:1. В овертайме, не знаю, мы сейчас смотрели, говорят, что не было ничего. На совести судьи все останется, а так, боевая игра, обе команды могли выиграть, повезло больше сопернику», — прокомментировал игру главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин.
Следующий выездной матч «Молота» состоится 28 января в Кирово-Чепецке. Команда будет играть с «Олимпией».
Ранее URA.RU рассказывало, что в рамках чемпионата ВХЛ 8 января в Перми состоялась встреча ХК «Молот» и «Динамо-Алтай» из Барнаула. Первый матч 2025 года «Молот» завершил победой со счетом 3:2.
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