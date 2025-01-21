21 января 2025

Пермский ХК «Молот» прервал затяжную серию побед

Пермский ХК «Молот» проиграл «Челнам» после серии из пяти побед
© Служба новостей «URA.RU»
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Матч между «Челнами» и «Молотом» завершился со счетом 2:1
Матч между «Челнами» и «Молотом» завершился со счетом 2:1 Фото:

Хоккейный клуб «Молот» (Пермь) проиграл «Челнам» (Набережные Челны) после серии из пяти побед. Матч завершился со счетом 2:1, сообщается на странице «Молота» в соцсети «ВКонтакте».

«В первом периоде у нас было четыре большинства, но из этого мы ничего не извлекли, нужно было дело делать. Второй период — уже равный, в третьем перекроили тройки, забили гол, 1:1. В овертайме, не знаю, мы сейчас смотрели, говорят, что не было ничего. На совести судьи все останется, а так, боевая игра, обе команды могли выиграть, повезло больше сопернику», — прокомментировал игру главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин.

Следующий выездной матч «Молота» состоится 28 января в Кирово-Чепецке. Команда будет играть с «Олимпией».

Ранее URA.RU рассказывало, что в рамках чемпионата ВХЛ 8 января в Перми состоялась встреча ХК «Молот» и «Динамо-Алтай» из Барнаула. Первый матч 2025 года «Молот» завершил победой со счетом 3:2.

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Хоккейный клуб «Молот» (Пермь) проиграл «Челнам» (Набережные Челны) после серии из пяти побед. Матч завершился со счетом 2:1, сообщается на странице «Молота» в соцсети «ВКонтакте». «В первом периоде у нас было четыре большинства, но из этого мы ничего не извлекли, нужно было дело делать. Второй период — уже равный, в третьем перекроили тройки, забили гол, 1:1. В овертайме, не знаю, мы сейчас смотрели, говорят, что не было ничего. На совести судьи все останется, а так, боевая игра, обе команды могли выиграть, повезло больше сопернику», — прокомментировал игру главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин. Следующий выездной матч «Молота» состоится 28 января в Кирово-Чепецке. Команда будет играть с «Олимпией». Ранее URA.RU рассказывало, что в рамках чемпионата ВХЛ 8 января в Перми состоялась встреча ХК «Молот» и «Динамо-Алтай» из Барнаула. Первый матч 2025 года «Молот» завершил победой со счетом 3:2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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