08 января 2025
07 января 2025

Пермский ХК «Молот» победил в первом матче 2025 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Девять штрафных бросков понадобилось пермякам, чтобы выйти вперед
Девять штрафных бросков понадобилось пермякам, чтобы выйти вперед Фото:

В рамках чемпионата ВХЛ 8 января в Перми состоялась встреча пермского клуба «Молот» и «Динамо-Алтай» из Барнаула. После упорной борьбы первый матч 2025 года «Молот» завершил победой со счетом 3:2. .

«Замечательная публика и отличный хоккей! У нас была первая игра после перерыва, и соперник имел уже игровой тонус.... В общем, ребята молодцы, старались и заработали два важных очка. Теперь готовимся к следующей игре!» — приводит пресс-служба клуба на странице в социальной сети «Вконтакте» слова главного тренера ХК «Молот» Евгения Попихина.

Голами в пермской команде отличились Виктор Пластинин (18:36) и Игорь Зенчиков (49:46). Основное время завершилось вничью 2:2. В затяжной серии буллитов удача оказалась на стороне пермяков, а решающий бросок сделал Виктор Пластинин. Следующий матч будет домашним. 10 января пермский клуб встретится с «Металлургом» из Новокузнецка.

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В рамках чемпионата ВХЛ 8 января в Перми состоялась встреча пермского клуба «Молот» и «Динамо-Алтай» из Барнаула. После упорной борьбы первый матч 2025 года «Молот» завершил победой со счетом  3:2. . «Замечательная публика и отличный хоккей! У нас была первая игра после перерыва, и соперник имел уже игровой тонус.... В общем, ребята молодцы, старались и заработали два важных очка. Теперь готовимся к следующей игре!» — приводит пресс-служба клуба на странице в социальной сети «Вконтакте» слова главного тренера ХК «Молот» Евгения Попихина. Голами в пермской команде отличились Виктор Пластинин (18:36) и Игорь Зенчиков (49:46). Основное время завершилось вничью 2:2. В затяжной серии буллитов удача оказалась на стороне пермяков, а решающий бросок сделал Виктор Пластинин. Следующий матч будет домашним. 10 января пермский клуб встретится с «Металлургом» из Новокузнецка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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