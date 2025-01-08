Пермский ХК «Молот» победил в первом матче 2025 года

В рамках чемпионата ВХЛ 8 января в Перми состоялась встреча пермского клуба «Молот» и «Динамо-Алтай» из Барнаула. После упорной борьбы первый матч 2025 года «Молот» завершил победой со счетом 3:2. .
«Замечательная публика и отличный хоккей! У нас была первая игра после перерыва, и соперник имел уже игровой тонус.... В общем, ребята молодцы, старались и заработали два важных очка. Теперь готовимся к следующей игре!» — приводит пресс-служба клуба на странице в социальной сети «Вконтакте» слова главного тренера ХК «Молот» Евгения Попихина.
Голами в пермской команде отличились Виктор Пластинин (18:36) и Игорь Зенчиков (49:46). Основное время завершилось вничью 2:2. В затяжной серии буллитов удача оказалась на стороне пермяков, а решающий бросок сделал Виктор Пластинин. Следующий матч будет домашним. 10 января пермский клуб встретится с «Металлургом» из Новокузнецка.
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