Челябинцы отдали мошенникам 3,5 млрд рублей за год

В Челябинской области за год сумма средств, перечисленных пострадавшими мошенникам, составила почти 3,5 млрд рублей. Как передает корреспондент URA.RU с межведомственной коллегии по итогам оперативной деятельности, за 2024 год также пресечено более трех тысяч экономических преступлений.
«Уровень мошенничества снижается, но в виду появления новых способов граждане продолжают поддаваться на уловки. В 2024 году злоумышленники получили от жителей региона почти 3,5 млрд рублей», — передает корреспондент URA.RU слова начальника ГУ МВД по региону Сергея Космачева.
Космачев отметил, что банки сотрудничают с полицией для предотвращения мошенничества. Кроме того, за год пресечено более трех тысяч экономических преступлений и установлены свыше тысячи лиц причастных к ним.
«Уровень преступности удалось снизить на 11%. Раскрываемость преступлений составила 54,3% — это лучшее значение за последние пять лет», — доложил Космачев.
Начальник главка также отметил достойное несение службы сотрудниками при проведении выборов и поблагодарил губернатора Алексея Текслера, присутствующего на коллегии, за поддержку инициатив управления. Там также находятся главный федеральный инспектор по региону Денис Чернятьев, председатель ЗСО Олег Гербер, прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер, глава СКР по региону Алексей Колбасин, руководитель погранслужбы ФСБ РФ Михаил Поштанов, начальник ГУФСИН Игорь Третьяков, глава ГУ ФССП по региону Юлия Третьякова, глава УФНС Александр Жеребцов, руководитель Челябинской таможни Михаил Пономарев.
Кроме того, на заседании присутствуют первый замначальника ГУ МЧС Константин Гандау, глава управления минюста по региону Андрей Потапов. В числе участников омбудсмены Юлия Сударенко, Евгения Майорова, Александр Гончаров, замруководителя детского омбудсмена Игорь Майоров и председатель совета ветеранов ОВД И ВВ МВД Валерий Маскаев.
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