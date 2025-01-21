21 января 2025

Прилет рейса из Ханты-Мансийска в Тюмень задержали почти на 6 часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Югры не могут попасть в Тюмень, а тюменцы - отправиться в ХМАО
Жители Югры не могут попасть в Тюмень, а тюменцы - отправиться в ХМАО Фото:

Борт авиакомпании «ЮТэйр» из Ханты-Мансийска в Тюмень задержан почти на шесть часов. Такие данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино. Также задержан вылет в столицу округа из Тюмени.

«Рейс ЮТ 300, Ханты-Мансийск-Тюмень. Прилет по расписанию: 06:45, расчетное время: 12:20», — следует из данных аэропорта.

Также 07:35 самолет «ЮТэйр» должен был отправиться из Тюмени в столицу ХМАО. Вылет был назначен на 10:30, однако, судя по онлайн-табло, он все еще не состоялся и регистрация на рейс не открыта.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика. Ответ ожидается.

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Борт авиакомпании «ЮТэйр» из Ханты-Мансийска в Тюмень задержан почти на шесть часов. Такие данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино. Также задержан вылет в столицу округа из Тюмени. «Рейс ЮТ 300, Ханты-Мансийск-Тюмень. Прилет по расписанию: 06:45, расчетное время: 12:20», — следует из данных аэропорта. Также 07:35 самолет «ЮТэйр» должен был отправиться из Тюмени в столицу ХМАО. Вылет был назначен на 10:30, однако, судя по онлайн-табло, он все еще не состоялся и регистрация на рейс не открыта. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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