Кредитные карты стали обходиться россиянам в рекордную сумму

В декабре 2024 года стоимость использования кредитных карт в России достигла рекордного уровня за последние четыре года. По данным «Скоринг Бюро», средняя полная стоимость кредита (ПСК) в этом сегменте выросла до 38,8%.
«В декабре средняя величина ПСК в сегменте кредитных карт подскочила до 38,8%, это рекордное значение как минимум за четыре года», — передает данные РБК. Для сравнения, в марте 2022 года, на фоне кризиса после начала спецоперации на Украине, ПСК также резко выросла, хоть и до меньших 34,2%.
За 2024 год общая ставка по кредитным картам увеличилась на 9,7 процентных пункта, достигнув пика середины года, после чего снизилась до уровня 27–28% годовых к осени. В том же временном периоде полная стоимость кредита в сегменте потребительских кредитов выросла на 8,8 процентных пункта, достигая 37,5% в декабре. По автокредитам наблюдался рост на 5,2 процентных пункта до 24,1%, а по ипотечным кредитам — увеличение на 7,1 процентных пункта до 17,8%, включая данные по кредитам с низкими льготными ставками.
Помимо высокой ключевой ставки, на рост ПСК по кредитным картам повлияла и более жесткая политика банков. Как отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, банки стараются компенсировать низкую маржинальность уже сформированного портфеля за счет выдачи новых карт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.