21 января 2025

В Екатеринбурге незнакомцы шантажировали ребенка интимными фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жертвой неизвестных людей стала ученица одной из школ (архивное фото) Фото:

Неизвестные люди заставили девятилетнюю девочку из Екатеринбурга сделать и выслать интимные фото, а потом шантажировали ими ребенка. Подробности URA.RU раскрыл источник.

«Незнакомый человек предложил школьнице в соцсети сделать интимные фото и отправить ему, она подчинилась. Спустя время уже другой вышел на связь и заявил, что у него есть снимки, которые девочка отправляла его другу. Он пригрозил, что выложит их на всеобщее обозрение, если она не кинет ему что-то еще», — рассказал собеседник агентства.

Девочка снова выполнила требование незнакомцев, но потом догадалась, что ее просят участвовать в нехороших делах. Ребенок обо всем рассказал маме, и та отправилась к силовикам. Сейчас ведется проверка.

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Неизвестные люди заставили девятилетнюю девочку из Екатеринбурга сделать и выслать интимные фото, а потом шантажировали ими ребенка. Подробности URA.RU раскрыл источник. «Незнакомый человек предложил школьнице в соцсети сделать интимные фото и отправить ему, она подчинилась. Спустя время уже другой вышел на связь и заявил, что у него есть снимки, которые девочка отправляла его другу. Он пригрозил, что выложит их на всеобщее обозрение, если она не кинет ему что-то еще», — рассказал собеседник агентства. Девочка снова выполнила требование незнакомцев, но потом догадалась, что ее просят участвовать в нехороших делах. Ребенок обо всем рассказал маме, и та отправилась к силовикам. Сейчас ведется проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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