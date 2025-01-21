В Екатеринбурге незнакомцы шантажировали ребенка интимными фото

Неизвестные люди заставили девятилетнюю девочку из Екатеринбурга сделать и выслать интимные фото, а потом шантажировали ими ребенка. Подробности URA.RU раскрыл источник.
«Незнакомый человек предложил школьнице в соцсети сделать интимные фото и отправить ему, она подчинилась. Спустя время уже другой вышел на связь и заявил, что у него есть снимки, которые девочка отправляла его другу. Он пригрозил, что выложит их на всеобщее обозрение, если она не кинет ему что-то еще», — рассказал собеседник агентства.
Девочка снова выполнила требование незнакомцев, но потом догадалась, что ее просят участвовать в нехороших делах. Ребенок обо всем рассказал маме, и та отправилась к силовикам. Сейчас ведется проверка.
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