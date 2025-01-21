21 января 2025

Челябинск возглавил топ городов по снижению цен на вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, жилье, многоэтажки, новостройки, строительство, дома, жк алое поле
Цены на готовое двухкомнатное жилье снизились на 5,9% за объект Фото:

В Челябинске средняя полная стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке снизилась в январе 2025 года на 5,9% до 9,6 миллионов рублей. Это самое большое падение цен на «вторичку» по всей России, сообщили 22 января на сайте о недвижимости.

«Средняя полная цена новых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в январе снизилась в шести городах-миллионниках. Больше всего цены на квартиры этого формата сократились в Челябинске, а именно на 5,9%, до 9,6 миллионов рублей», — сообщается в издании «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Яндекс Недвижимости».

Также средняя полная стоимость двухкомнатных вторичных квартир в январе 2025 года упала в Уфе на 1,5% до 8,2 миллионов рублей, Новосибирске на 1,5%, до 8,5 миллионов рублей, в Волгограде на 0,6%, до 7,5 миллионов рублей, Ростове-на-Дону на 0,5%, до 7,7 миллионов рублей. Снижение цен на 0,2% было зафиксировано и в Екатеринбурге, где цены снизились до 8,9 миллионов рублей за объект.

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В Челябинске средняя полная стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке снизилась в январе 2025 года на 5,9% до 9,6 миллионов рублей. Это самое большое падение цен на «вторичку» по всей России, сообщили 22 января на сайте о недвижимости. «Средняя полная цена новых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в январе снизилась в шести городах-миллионниках. Больше всего цены на квартиры этого формата сократились в Челябинске, а именно на 5,9%, до 9,6 миллионов рублей», — сообщается в издании «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Яндекс Недвижимости». Также средняя полная стоимость двухкомнатных вторичных квартир в январе 2025 года упала в Уфе на 1,5% до 8,2 миллионов рублей, Новосибирске на 1,5%, до 8,5 миллионов рублей, в Волгограде на 0,6%, до 7,5 миллионов рублей, Ростове-на-Дону на 0,5%, до 7,7 миллионов рублей. Снижение цен на 0,2% было зафиксировано и в Екатеринбурге, где цены снизились до 8,9 миллионов рублей за объект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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