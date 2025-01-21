Челябинск возглавил топ городов по снижению цен на вторичное жилье

22 января 2025 в 11:11 Размер текста - 17 +

Цены на готовое двухкомнатное жилье снизились на 5,9% за объект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске средняя полная стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке снизилась в январе 2025 года на 5,9% до 9,6 миллионов рублей. Это самое большое падение цен на «вторичку» по всей России, сообщили 22 января на сайте о недвижимости. «Средняя полная цена новых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в январе снизилась в шести городах-миллионниках. Больше всего цены на квартиры этого формата сократились в Челябинске, а именно на 5,9%, до 9,6 миллионов рублей», — сообщается в издании « Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Яндекс Недвижимости». Также средняя полная стоимость двухкомнатных вторичных квартир в январе 2025 года упала в Уфе на 1,5% до 8,2 миллионов рублей, Новосибирске на 1,5%, до 8,5 миллионов рублей, в Волгограде на 0,6%, до 7,5 миллионов рублей, Ростове-на-Дону на 0,5%, до 7,7 миллионов рублей. Снижение цен на 0,2% было зафиксировано и в Екатеринбурге, где цены снизились до 8,9 миллионов рублей за объект. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске средняя полная стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке снизилась в январе 2025 года на 5,9% до 9,6 миллионов рублей. Это самое большое падение цен на «вторичку» по всей России, сообщили 22 января на сайте о недвижимости. «Средняя полная цена новых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в январе снизилась в шести городах-миллионниках. Больше всего цены на квартиры этого формата сократились в Челябинске, а именно на 5,9%, до 9,6 миллионов рублей», — сообщается в издании «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Яндекс Недвижимости». Также средняя полная стоимость двухкомнатных вторичных квартир в январе 2025 года упала в Уфе на 1,5% до 8,2 миллионов рублей, Новосибирске на 1,5%, до 8,5 миллионов рублей, в Волгограде на 0,6%, до 7,5 миллионов рублей, Ростове-на-Дону на 0,5%, до 7,7 миллионов рублей. Снижение цен на 0,2% было зафиксировано и в Екатеринбурге, где цены снизились до 8,9 миллионов рублей за объект.