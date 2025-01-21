В пригороде Перми продают асфальтобетонный завод за 35 млн рублей

Собственник готов продать бизнес вместе с юридическим лицом
На территории промзоны в Осенцах Пермского муниципального округа продается действующее производство — асфальтобетонный завод. Стоимость объекта — 35,2 млн рублей.
«Продам производственную базу с действующим асфальтобетонным заводом ДС-185. Все экологические документы оформлены. Срок окупаемости 2-3 года», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Собственник готов продать бизнес вместе с юридическим лицом.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сивинском муниципальном округе Пермского края продается завод по производству березового угля. Стоимость предприятия составляла 5,3 млн рублей.
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