21 января 2025

В пригороде Перми продают асфальтобетонный завод за 35 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Собственник готов продать бизнес вместе с юридическим лицом
Собственник готов продать бизнес вместе с юридическим лицом Фото:

На территории промзоны в Осенцах Пермского муниципального округа продается действующее производство — асфальтобетонный завод. Стоимость объекта — 35,2 млн рублей.

«Продам производственную базу с действующим асфальтобетонным заводом ДС-185. Все экологические документы оформлены. Срок окупаемости 2-3 года», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Собственник готов продать бизнес вместе с юридическим лицом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сивинском муниципальном округе Пермского края продается завод по производству березового угля. Стоимость предприятия составляла 5,3 млн рублей.

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На территории промзоны в Осенцах Пермского муниципального округа продается действующее производство — асфальтобетонный завод. Стоимость объекта — 35,2 млн рублей. «Продам производственную базу с действующим асфальтобетонным заводом ДС-185. Все экологические документы оформлены. Срок окупаемости 2-3 года», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Собственник готов продать бизнес вместе с юридическим лицом. Ранее URA.RU сообщало, что в Сивинском муниципальном округе Пермского края продается завод по производству березового угля. Стоимость предприятия составляла 5,3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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