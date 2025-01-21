21 января 2025

Об истории Пермского края рассказали на страницах мировой археологической энциклопедии

Мировая Энциклопедия Археологии впервые рассказала об истории Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Археологи продолжают открывать тайны Пермского края (архивное фото)
Археологи продолжают открывать тайны Пермского края (архивное фото) Фото:

Пермский ученый, руководитель Камской археологической экспедиции Михаил Перескоков стал соавтором всемирно известной Энциклопедии Археологии (Encyclopedia of Archaeology) издательства Academic Press. В своей статье он описал, в том числе, историю гляденовской археологической культуры Среднего Прикамья, рассказали URA.RU в Пермском университете (ПГНИУ).

«Михаил Перескоков выступил соавтором крупнейшего печатного фолианта, известного в кругах международного археологического сообщества — четырехтомной Энциклопедии Археологии издательства Academic Press. История Прикамья впервые отображена в этом издании. Перескоков участвовал в работе над частями, посвященными ананьинской культурно-исторической общности Волго-Камья (IX–III вв. до н.э.) и гляденовской археологической культуре Среднего Прикамья (III/II–V/VI вв. до н.э.)» — сообщили в вузе.

Как ранее рассказывало URA.RU, ученые Камской археологической экспедиции, установили, что к периоду ананьинской культуры раннего железного века относится возникновение в Прикамье земледелия. В 2024 году им удалось доказать, что местные жители начали заниматься им еще в V веке до нашей эры, хотя раньше считалось, что это достижение цивилизации пришло в регион только в V веке нашей эры. 

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Пермский ученый, руководитель Камской археологической экспедиции Михаил Перескоков стал соавтором всемирно известной Энциклопедии Археологии (Encyclopedia of Archaeology) издательства Academic Press. В своей статье он описал, в том числе, историю гляденовской археологической культуры Среднего Прикамья, рассказали URA.RU в Пермском университете (ПГНИУ). «Михаил Перескоков выступил соавтором крупнейшего печатного фолианта, известного в кругах международного археологического сообщества — четырехтомной Энциклопедии Археологии издательства Academic Press. История Прикамья впервые отображена в этом издании. Перескоков участвовал в работе над частями, посвященными ананьинской культурно-исторической общности Волго-Камья (IX–III вв. до н.э.) и гляденовской археологической культуре Среднего Прикамья (III/II–V/VI вв. до н.э.)» — сообщили в вузе. Как ранее рассказывало URA.RU, ученые Камской археологической экспедиции, установили, что к периоду ананьинской культуры раннего железного века относится возникновение в Прикамье земледелия. В 2024 году им удалось доказать, что местные жители начали заниматься им еще в V веке до нашей эры, хотя раньше считалось, что это достижение цивилизации пришло в регион только в V веке нашей эры. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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