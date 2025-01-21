21 января 2025

В Академическом районе мужчина сорвался с 24-этажного дома. Фото

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Глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Мутвалы Оглы Шыхлинский. Екатеринбург , сирена, медицина, здравоохранение, скорая медицинская помощь, скорая помощь
На место ЧП приезжала реанимация (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга утром 22 января мужчина упал с 24-этажного дома. Он скончался на месте, а тело накрыли, рассказал очевидец.

«На месте была реанимация, в данный момент тело накрыто. Мужчина упал сверху», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Инцидент произошел возле дома по ул. Академика Парина, 38.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Академическом районе Екатеринбурга утром 22 января мужчина упал с 24-этажного дома. Он скончался на месте, а тело накрыли, рассказал очевидец. «На месте была реанимация, в данный момент тело накрыто. Мужчина упал сверху», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Инцидент произошел возле дома по ул. Академика Парина, 38. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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