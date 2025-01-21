На место ЧП приезжала реанимация (архивное фото)
В Академическом районе Екатеринбурга утром 22 января мужчина упал с 24-этажного дома. Он скончался на месте, а тело накрыли, рассказал очевидец.
«На месте была реанимация, в данный момент тело накрыто. Мужчина упал сверху», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Инцидент произошел возле дома по ул. Академика Парина, 38.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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