Иномарка Toyota Corolla под управлением 40-летней женщины влетела в фуру Scania на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области около Миасса 22 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Авария произошла на трассе М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) на территории Миасского городского округа 22 января в 09:30. 40-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla не выбрала безопасную скорость движения, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение со встречным автомобилем Scania», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Уточняется, что женщина получила множественные травмы. Ее личность не установлена. На участке организовано реверсивное движение.
Смертельное ДТП ранее произошло на автодороге «Обход село Миасское», когда женщина за рулем Renault Logan также выехала на встречную полосу и столкнулась с ГАЗелью. Авария привела к гибели двух человек.
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