21 января 2025

Куда обратиться свердловчанам в поиске пропавших без вести на СВО бойцов

Фонд «Защитники Отечества» помогает искать пропавших без вести на СВО уральцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Семьям пропавших бойцов помогает свердловское отделение фонда «Защитники Отечества» Фото:
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У родственников бойцов из Свердловской области, которые пропали без вести на СВО, появилась новая возможность получить помощь в поиске своих солдат. Об этом рассказал руководитель свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов на пресс-конференции ТАСС.

«У нас появилось дополнительная возможность помогать членам семей пропавших без вести героев. Мы помогаем в сборе биологического материала, который впоследствии направляем в военно-следственные отделы, которые дислоцируются на территории Свердловской области. Они проводят экспертизы, а потом результаты ДНК направляются в 522-й центр в Ростове-на-Дону. Там уже могут идентифицировать человека, если есть информация, что он погиб», — объяснил Якупов.

Он добавил, что для экспертизы берется ДНК-материал — буккальный эпителий — у кровных родственников пропавшего без вести бойца: отца, матери, детей. В каждом городе Свердловской области есть социальные координаторы фонда, которые в круглосуточном режиме отрабатывают обращения людей. Информация о координаторах есть на официальной странице фонда и в соцсетях. Также родственники солдат могут обратиться по многоканальному телефону свердловского отделения: (343) 227 49 69.

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У родственников бойцов из Свердловской области, которые пропали без вести на СВО, появилась новая возможность получить помощь в поиске своих солдат. Об этом рассказал руководитель свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов на пресс-конференции ТАСС. «У нас появилось дополнительная возможность помогать членам семей пропавших без вести героев. Мы помогаем в сборе биологического материала, который впоследствии направляем в военно-следственные отделы, которые дислоцируются на территории Свердловской области. Они проводят экспертизы, а потом результаты ДНК направляются в 522-й центр в Ростове-на-Дону. Там уже могут идентифицировать человека, если есть информация, что он погиб», — объяснил Якупов. Он добавил, что для экспертизы берется ДНК-материал — буккальный эпителий — у кровных родственников пропавшего без вести бойца: отца, матери, детей. В каждом городе Свердловской области есть социальные координаторы фонда, которые в круглосуточном режиме отрабатывают обращения людей. Информация о координаторах есть на официальной странице фонда и в соцсетях. Также родственники солдат могут обратиться по многоканальному телефону свердловского отделения: (343) 227 49 69.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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