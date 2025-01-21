Куда обратиться свердловчанам в поиске пропавших без вести на СВО бойцов

Фонд «Защитники Отечества» помогает искать пропавших без вести на СВО уральцев

22 января 2025 в 12:41 Размер текста - 17 +

Семьям пропавших бойцов помогает свердловское отделение фонда «Защитники Отечества» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У родственников бойцов из Свердловской области, которые пропали без вести на СВО, появилась новая возможность получить помощь в поиске своих солдат. Об этом рассказал руководитель свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов на пресс-конференции ТАСС. «У нас появилось дополнительная возможность помогать членам семей пропавших без вести героев. Мы помогаем в сборе биологического материала, который впоследствии направляем в военно-следственные отделы, которые дислоцируются на территории Свердловской области. Они проводят экспертизы, а потом результаты ДНК направляются в 522-й центр в Ростове-на-Дону. Там уже могут идентифицировать человека, если есть информация, что он погиб», — объяснил Якупов. Он добавил, что для экспертизы берется ДНК-материал — буккальный эпителий — у кровных родственников пропавшего без вести бойца: отца, матери, детей. В каждом городе Свердловской области есть социальные координаторы фонда, которые в круглосуточном режиме отрабатывают обращения людей. Информация о координаторах есть на официальной странице фонда и в соцсетях . Также родственники солдат могут обратиться по многоканальному телефону свердловского отделения: (343) 227 49 69. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У родственников бойцов из Свердловской области, которые пропали без вести на СВО, появилась новая возможность получить помощь в поиске своих солдат. Об этом рассказал руководитель свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов на пресс-конференции ТАСС. «У нас появилось дополнительная возможность помогать членам семей пропавших без вести героев. Мы помогаем в сборе биологического материала, который впоследствии направляем в военно-следственные отделы, которые дислоцируются на территории Свердловской области. Они проводят экспертизы, а потом результаты ДНК направляются в 522-й центр в Ростове-на-Дону. Там уже могут идентифицировать человека, если есть информация, что он погиб», — объяснил Якупов. Он добавил, что для экспертизы берется ДНК-материал — буккальный эпителий — у кровных родственников пропавшего без вести бойца: отца, матери, детей. В каждом городе Свердловской области есть социальные координаторы фонда, которые в круглосуточном режиме отрабатывают обращения людей. Информация о координаторах есть на официальной странице фонда и в соцсетях. Также родственники солдат могут обратиться по многоканальному телефону свердловского отделения: (343) 227 49 69.