Пермяк отсудил у коммунальщиков 160 тысяч рублей за протечку крыши

Судебные приставы заставили коммунальщиков выплатить 160 тысяч рублей за потоп из-за капремонта крыши. Об этом сообщается на сайте Главного управления ФССП России по Пермскому краю.
«Эксперты зафиксировали повреждения на потолке и стенах квартиры и установили, что над местами намокания выполняются замена кровли и теплоизоляция. Собственник потребовал устранить причину протечек, но на претензию не отреагировали. Мужчина обратился в суд и потребовал от юрлица возместить ущерб и моральный вред. Суд удовлетворил иск, признав халатное отношение компании к капремонту и ненадлежащем исполнении обязанностей», — говорится в сообщении.
Подрядчика обязали возместить убытки, компенсировать моральный вред и выплатить штраф. Общая сумма составила порядка 160 тысяч рублей. Коммунальщики получили уведомление о возбуждении исполнительного производства и вскоре выплатили задолженность, чтобы избежать штрафа.
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