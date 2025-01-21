21 января 2025

Пермяк отсудил у коммунальщиков 160 тысяч рублей за протечку крыши

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У пермяка произошел потоп в квартире из-за капремонта крыши
У пермяка произошел потоп в квартире из-за капремонта крыши Фото:

Судебные приставы заставили коммунальщиков выплатить 160 тысяч рублей за потоп из-за капремонта крыши. Об этом сообщается на сайте Главного управления ФССП России по Пермскому краю.

«Эксперты зафиксировали повреждения на потолке и стенах квартиры и установили, что над местами намокания выполняются замена кровли и теплоизоляция. Собственник потребовал устранить причину протечек, но на претензию не отреагировали. Мужчина обратился в суд и потребовал от юрлица возместить ущерб и моральный вред. Суд удовлетворил иск, признав халатное отношение компании к капремонту и ненадлежащем исполнении обязанностей», — говорится в сообщении.

Подрядчика обязали возместить убытки, компенсировать моральный вред и выплатить штраф. Общая сумма составила порядка 160 тысяч рублей. Коммунальщики получили уведомление о возбуждении исполнительного производства и вскоре выплатили задолженность, чтобы избежать штрафа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы заставили коммунальщиков выплатить 160 тысяч рублей за потоп из-за капремонта крыши. Об этом сообщается на сайте Главного управления ФССП России по Пермскому краю. «Эксперты зафиксировали повреждения на потолке и стенах квартиры и установили, что над местами намокания выполняются замена кровли и теплоизоляция. Собственник потребовал устранить причину протечек, но на претензию не отреагировали. Мужчина обратился в суд и потребовал от юрлица возместить ущерб и моральный вред. Суд удовлетворил иск, признав халатное отношение компании к капремонту и ненадлежащем исполнении обязанностей», — говорится в сообщении. Подрядчика обязали возместить убытки, компенсировать моральный вред и выплатить штраф. Общая сумма составила порядка 160 тысяч рублей. Коммунальщики получили уведомление о возбуждении исполнительного производства и вскоре выплатили задолженность, чтобы избежать штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...