Острый треугольник, устремленный ввысь, и герб Кургана: как будет выглядеть стела «Город трудовой доблести»

Горожане активно обсуждают новый статус Кургана, названного «Городом трудовой доблести», и как будет выглядеть стела. Ее устанавливают во всех городах, получивших аналогичное звание. URA.RU проанализировало внешний вид стел, установленных в городах трудовой доблести, и составило примерный «портрет» нового памятника в Кургане.
«Везде стелы представляют собой острый треугольник, устремленный в небо, а на поверхности — изображения солдат, боев и военной продукции. Также вокруг памятника могут быть барельефы, копии настоящих фотографий, пилоны, сцены и т.д. Всего из 63 городов, стелы установлены в 43», — сделал выводы журналист URA.RU. Общий проект стелы разработало Российское военно-историческое общество. Затем в каждом городе композицию дорабатывали с учетом местных условий.
«Городом трудовой доблести» Курган стал 15 января по Указу президента. Статус предполагает, что в городе появится памятная стела, отражающая подвиг трудового народа в Победе 1945 года. Для фронта Курганская область делала огнеметы, минометы, реактивные снаряды, авиационные бомбы, танковые огнетушители, бензозаправщики, телефоны и т.д. Все эти элементы должны быть визуализированы на стеле Кургана.
Обязательные элементы стелы «Город трудовой доблести» включают несколько ключевых компонентов. Каждый из них играет важную роль в передаче исторической значимости и идентичности города.
- Изображение герба города: представляет собой важный символ идентичности и гордости местных жителей.
- Текст указа Президента Российской Федерации: на стеле размещается текст указа о присвоении звания «Город трудовой доблести», что подтверждает официальный статус города.
- Архитектурные особенности: стелы имеют различные архитектурные формы и размеры, отражающие уникальность каждого города. Например, высота стел варьируется от 14 до 42 метров, что делает некоторые из них самыми высокими в стране.
- Декоративные элементы: многие стелы оформлены дополнительными элементами, такими как мозаики, барельефы или графические изображения, которые иллюстрируют трудовые подвиги жителей во время войны. Это может включать изображения военной техники, людей, работающих на заводах, и другие символы труда.
- Окружение: стелы часто располагаются в мемориальных комплексах или скверах, где проводятся памятные мероприятия и торжества, связанные с историей города.
Краткое описание некоторых стел «Город трудовой доблести»:
- Пермь: Стела высотой примерно 26 метров является частью архитектурного комплекса, включающего амфитеатр и стену с мозаикой. Боковые стороны оформлены стеклом и мозаикой, на которых изображены моменты, отражающие вклад города в Победу в Великой Отечественной войне.
- Екатеринбург: Мемориальный комплекс состоит из стелы высотой 42 метра и четырёх пилонов длиной 12–13 метров. На пилонах с помощью художественной перфорации выполнены изображения военной техники, производившейся в Свердловске во время войны. Это самая высокая стела среди всех установленных в России.
- Магнитогорск: Архитектурная композиция состоит из семи частей, напоминающих осколки снаряда. Центральная стела высотой 17 метров окружена шестью пилонами, выполненными из нержавеющей стали и закалённого стекла. На стеле размещены герб города и указ президента, а на пилонах — фотографии людей, взятые из архивов.
- Нижний Тагил: Стела высотой более 17 метров установлена на площади перед железнодорожным вокзалом. Боковые поверхности выполнены из светло-серого гранита, а фронтальная часть — из многослойного стекла с матовой поверхностью. Вокруг стелы обустроен сквер с двумя пилонами высотой 2,5 метра, на которых изображены трудовые подвиги местных жителей.
- Челябинск: Центральное место занимает 14-метровая стела из гранита с выгравированным текстом указа о присвоении звания «Город трудовой доблести». По обе стороны расположены два массивных полукруглых пилона с бронзовыми барельефами, изображающими жизнь и работу челябинцев в военное время.
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