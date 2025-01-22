Сложные времена ожидают украинского лидера Владимира Зеленского после вступления Дональда Трампа в должность президента США, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он выразил мнение, что каждый день для Зеленского теперь может стать последним у власти.
«Мы пережили самый сложный период с 5 ноября до 20 января. <…> Эскалации не случилось. И теперь сложное время начинается у Зеленского, каждый день которого теперь может стать последним у власти. Пожелаем всем нам скорейшего освобождения от него», — написал Дубинский в своем telegram-канале.
После возвращения Трампа на пост президента США, по мнению некоторых экспертов и политиков на Украине, поддержка Вашингтоном Киева может значительно сократиться. Оппоненты Зеленского уже отмечали трудности в коммуникации между его офисом и администрацией Трампа. В свою очередь, Зеленский выразил надежду на личную встречу с Трампом после его победы на выборах.
Александр Дубинский, который является внефракционным депутатом, в марте 2020 года был подвергнут санкциям со стороны США за распространение аудиозаписей, дискредитирующих экс-главу Штатов Джо Байдена. Впоследствии его исключили из фракции президентской партии «Слуга народа». В ноябре 2023 года Дубинский был арестован по обвинению в госизмене, сейчас он находится под стражей в следственном изоляторе. Он регулярно высказывал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак будут препятствовать любым попыткам разрешить конфликт в стране.
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