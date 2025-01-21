21 января 2025

В Тюмени потеплеет до -3 градусов

В Тюмени днем и вечером 28 января ожидается -3
© Служба новостей «URA.RU»
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Потепление и снегопады ждут тюменцев в январе
Потепление и снегопады ждут тюменцев в январе Фото:

После нескольких дней морозов в Тюмени начнет теплеть, а абсолютный максимум установится 28 января, когда на улице будет всего -3. Такой прогноз дает сервис «Яндекс. Погода».

«Тюмень, погода до конца января. Абсолютный дневной максимум: 28 января, -3», — следует из прогноза.

Потепление в областной столице ожидается уже в пятницу, 24 января, когда на улице днем будет -9. Что до осадков, то из оставшихся до конца месяца девяти дней снег (иногда — с дождем) будет идти в течение семи.

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После нескольких дней морозов в Тюмени начнет теплеть, а абсолютный максимум установится 28 января, когда на улице будет всего -3. Такой прогноз дает сервис «Яндекс. Погода». «Тюмень, погода до конца января. Абсолютный дневной максимум: 28 января, -3», — следует из прогноза. Потепление в областной столице ожидается уже в пятницу, 24 января, когда на улице днем будет -9. Что до осадков, то из оставшихся до конца месяца девяти дней снег (иногда — с дождем) будет идти в течение семи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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