В Тюмени потеплеет до -3 градусов

Потепление и снегопады ждут тюменцев в январе
После нескольких дней морозов в Тюмени начнет теплеть, а абсолютный максимум установится 28 января, когда на улице будет всего -3. Такой прогноз дает сервис «Яндекс. Погода».
«Тюмень, погода до конца января. Абсолютный дневной максимум: 28 января, -3», — следует из прогноза.
Потепление в областной столице ожидается уже в пятницу, 24 января, когда на улице днем будет -9. Что до осадков, то из оставшихся до конца месяца девяти дней снег (иногда — с дождем) будет идти в течение семи.
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