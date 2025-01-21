На перегоне Красноуфимск — Зюрзя Горьковской (Свердловская область) железной дороги задержали несколько подростков, которые подожгли релейный шкаф, что создало опасность для движения поездов. За диверсию несовершеннолетним обещали десять тысяч рублей, рассказали в пресс-службе СКР.
«Подозреваемые совершили поджог релейного шкафа, расположенного на участке на перегоне Красноуфимск — Зюрзя Горьковской железной дороги. В релейном шкафу повреждено оборудование, обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение пассажирских и грузовых поездов по вышеуказанному участку железнодорожного пути», — пояснили в ведомстве. Это случилось в первой половине января.
Подростков задержали сразу после поджога. Как оказалось, инструкцию по проведению диверсии они получали через мессенджер. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). Фигурантов отправили под стражу.
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