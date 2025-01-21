21 января 2025

ФСБ накрыла склад с нелегальным табаком в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Силовики задержали подозреваемую Фото:

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и МВД накрыли гараж с партией контрафактного табака. Силовики задержали 57-летнюю подозреваемую. Об этом URA.RU сообщил источник.

По его словам, продукция хранилась в Кировском районе. Склад обнаружили еще в 2023 году. «Но женщину удалось задержать лишь сейчас. От дачи показаний она отказалась», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хранение и сбыт товаров и продукции без маркировки…». В УФСБ по региону от комментариев воздержались.

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В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и МВД накрыли гараж с партией контрафактного табака. Силовики задержали 57-летнюю подозреваемую. Об этом URA.RU сообщил источник. По его словам, продукция хранилась в Кировском районе. Склад обнаружили еще в 2023 году. «Но женщину удалось задержать лишь сейчас. От дачи показаний она отказалась», — сказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по статье «Хранение и сбыт товаров и продукции без маркировки…». В УФСБ по региону от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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