ФСБ накрыла склад с нелегальным табаком в Екатеринбурге

Силовики задержали подозреваемую
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и МВД накрыли гараж с партией контрафактного табака. Силовики задержали 57-летнюю подозреваемую. Об этом URA.RU сообщил источник.
По его словам, продукция хранилась в Кировском районе. Склад обнаружили еще в 2023 году. «Но женщину удалось задержать лишь сейчас. От дачи показаний она отказалась», — сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хранение и сбыт товаров и продукции без маркировки…». В УФСБ по региону от комментариев воздержались.
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