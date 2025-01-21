В Свердловской области начали выполнять поручение Путина по ветеранам СВО

В Свердловской области ветеранов СВО с инвалидностью активно вовлекают в спорт

22 января 2025 в 13:28 Размер текста - 17 +

В регионе стараются создать возможности для всех людей с ОВЗ для занятий спортом Фото: Размик Закарян © URA.RU Ветеранов СВО, получивших инвалидность во время боевых действий, активно вовлекают в спорт. Об этом рассказал руководитель свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов на пресс-конференции ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин обозначал необходимость включения таких бойцов в спортивные состязания. «Спорт — это лучшая реабилитация. Несмотря на то, что под опекой у нас находится тысяча ребят, в спорт мы вовлекли 60 человек. Создана команда по волейболу сидя, команда по следж-хоккею для ребят, у которых имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Есть ребята, кто активно занимается пауэрлифтингом, лыжными гонками, сноубордом, биатлоном», — сказал Якупов. По его словам, сейчас решается вопрос о доставке ветеранов с инвалидностью из городов Свердловской области в Екатеринбург, где они смогут тренироваться. «Будем надеяться, что в этом году усилимся в этом направлении. У нас есть потенциал, есть ребята, которые хотят заниматься спортом», — добавил Якупов. То, что Паралимпийская сборная команда России будет укрепляться ветеранами СВО, получившими инвалидность, Путин анонсировал на церемонии вручения госнаград паралимпийским чемпионам. Как объясняли политологи, эти люди уже доказали свое стремление к победе на поле боя. Теперь государству важно, чтобы они нашли себя в мирной жизни и не были забыты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветеранов СВО, получивших инвалидность во время боевых действий, активно вовлекают в спорт. Об этом рассказал руководитель свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов на пресс-конференции ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин обозначал необходимость включения таких бойцов в спортивные состязания. «Спорт — это лучшая реабилитация. Несмотря на то, что под опекой у нас находится тысяча ребят, в спорт мы вовлекли 60 человек. Создана команда по волейболу сидя, команда по следж-хоккею для ребят, у которых имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Есть ребята, кто активно занимается пауэрлифтингом, лыжными гонками, сноубордом, биатлоном», — сказал Якупов. По его словам, сейчас решается вопрос о доставке ветеранов с инвалидностью из городов Свердловской области в Екатеринбург, где они смогут тренироваться. «Будем надеяться, что в этом году усилимся в этом направлении. У нас есть потенциал, есть ребята, которые хотят заниматься спортом», — добавил Якупов. То, что Паралимпийская сборная команда России будет укрепляться ветеранами СВО, получившими инвалидность, Путин анонсировал на церемонии вручения госнаград паралимпийским чемпионам. Как объясняли политологи, эти люди уже доказали свое стремление к победе на поле боя. Теперь государству важно, чтобы они нашли себя в мирной жизни и не были забыты.