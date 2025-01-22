Беременная невестка Валерии снялась топлес

Беременная невестка известной российской певицы Валерии (настоящее имя — Алла Перфилова), Лиана Шульгина, снялась топлес для фотосессии в Дубае. Блогерша позировала в расстегнутых джинсах, прикрывая грудь рукой.
«У меня сегодня была очень красивая съемка. Очень жду фото», — приводит слова Шульгиной «Газета.Ru». Она поделилась своими впечатлениями от работы с фотографом, подчеркивая особую атмосферу процесса. Шульгина позировала в расстегнутых джинсах, прикрывая грудь рукой. Фотограф опубликовала в социальных сетях кадры, сделанные во время совместной работы с блогершей.
Лиана Шульгина и ее муж Арсений, младший сын Валерии, ожидают рождение своего второго ребенка. Пара уже определилась с именем будущего сына — его назовут Мироном. По словам блогера, они не ожидали, что беременность наступит так быстро, однако она чувствует себя прекрасно и активно готовится к рождению ребенка.
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