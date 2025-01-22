«Дочка» «Газпрома» в ХМАО избавляется от спорткомплексов в арктической зоне. Фото

«Газпром трансгаз Югорск» массово продает спорткомплексы в арктической зоне ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО продаются спортзалы «Газпрома»
В ХМАО продаются спортзалы «Газпрома» Фото:

Дочерняя компания «Газпрома» в ХМАО — «Газпром трансгаз Югорск» — выставила на продажу спортивные комплексы, расположенные в арктической зоне Югры: Березовском и Белоярском районах. Они находятся в поселках Игрим и Сорум, сообщил URA.RU представитель продавца.

«На продажу выставлены спортивные объекты в поселках Игрим Березовского района и Сорум Белоярского района. Начальная стоимость лотов варьируется от 11 до 53,5 млн рублей», — уточнил организатор торгов.

 В Игриме реализуется доля (58%) в физкультурно-оздоровительном комплексе площадью порядка двух тысяч квадратных метров за 53,5 млн. руб. В Соруме «Газпром» предлагает выкупить часть в спортивном центре с игровым залом и плавательным бассейном за 11 млн. рублей. Доля объекта в 91% принадлежит властям Белоярского района.

Также «Газпром трансгаз Югорск» продает двухэтажное здание с залом для игровых видов спорта и проведения мероприятий в поселке Приобье Октябрьского района. Начальная цена объекта — 3 290 094 рубля.

Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск» открыла физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в поселке Андра Октябрьского района. Спортивный центр будет открыт для всех жителей поселка.

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Дочерняя компания «Газпрома» в ХМАО — «Газпром трансгаз Югорск» — выставила на продажу спортивные комплексы, расположенные в арктической зоне Югры: Березовском и Белоярском районах. Они находятся в поселках Игрим и Сорум, сообщил URA.RU представитель продавца. «На продажу выставлены спортивные объекты в поселках Игрим Березовского района и Сорум Белоярского района. Начальная стоимость лотов варьируется от 11 до 53,5 млн рублей», — уточнил организатор торгов.  В Игриме реализуется доля (58%) в физкультурно-оздоровительном комплексе площадью порядка двух тысяч квадратных метров за 53,5 млн. руб. В Соруме «Газпром» предлагает выкупить часть в спортивном центре с игровым залом и плавательным бассейном за 11 млн. рублей. Доля объекта в 91% принадлежит властям Белоярского района. Также «Газпром трансгаз Югорск» продает двухэтажное здание с залом для игровых видов спорта и проведения мероприятий в поселке Приобье Октябрьского района. Начальная цена объекта — 3 290 094 рубля. Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск» открыла физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в поселке Андра Октябрьского района. Спортивный центр будет открыт для всех жителей поселка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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