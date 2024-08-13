13 августа 2024

«Дочка» «Газпрома» в ХМАО открыла новый спорткомплекс с бассейном

Компания «Газпром трансгаз Югорск» построила спорткомплекс в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания "Газпром трансгаз Югорск" открыла новый спорткомплекс с бассейном в ХМАО
Компания "Газпром трансгаз Югорск" открыла новый спорткомплекс с бассейном в ХМАО Фото:

Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) открыла физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в поселке Андра Октябрьского района. Спортивного центра будут открыты для всех жителей поселка, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

«В поселке Андра состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Объект предназначен для спортивных занятий и оздоровительного отдыха не только работников компании, но и всех жителей населенного пункта», — отметили в пресс-службе «Газпром трансгаз Югорска».

В здании ФОК площадью почти 4000 квадратных метров размещены спортивный и тренажерный залы, помещения для занятий аэробикой и игры в бильярд, бассейн с сауной. В спортзалах созданы условия для людей с ограниченными возможностями.

 Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск»» продает аэропорт в арктической зоне ХМАО. Начальная цена аэровокзала составляет миллион рублей.

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Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) открыла физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в поселке Андра Октябрьского района. Спортивного центра будут открыты для всех жителей поселка, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. «В поселке Андра состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Объект предназначен для спортивных занятий и оздоровительного отдыха не только работников компании, но и всех жителей населенного пункта», — отметили в пресс-службе «Газпром трансгаз Югорска». В здании ФОК площадью почти 4000 квадратных метров размещены спортивный и тренажерный залы, помещения для занятий аэробикой и игры в бильярд, бассейн с сауной. В спортзалах созданы условия для людей с ограниченными возможностями.  Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск»» продает аэропорт в арктической зоне ХМАО. Начальная цена аэровокзала составляет миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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