Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) открыла физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в поселке Андра Октябрьского района. Спортивного центра будут открыты для всех жителей поселка, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.
«В поселке Андра состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Объект предназначен для спортивных занятий и оздоровительного отдыха не только работников компании, но и всех жителей населенного пункта», — отметили в пресс-службе «Газпром трансгаз Югорска».
В здании ФОК площадью почти 4000 квадратных метров размещены спортивный и тренажерный залы, помещения для занятий аэробикой и игры в бильярд, бассейн с сауной. В спортзалах созданы условия для людей с ограниченными возможностями.
Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск»» продает аэропорт в арктической зоне ХМАО. Начальная цена аэровокзала составляет миллион рублей.
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