В Челябинске c 16 по 21 января 2025 года стоимость аренды квартир-студий выросла почти на 4% до 28 тысяч 500 рублей в месяц. В декабре рост цен на аренду данного вида жилья составил 9%. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с 16 по 21 января стоимость аренды квартир-студий выросла на 3,86% до 28 тысяч 500 рублей в месяц. С 5 декабря по 9 января 2024 года студии также подорожали на 9%», — следует из динамики цен на сайте «Restate».
Стоимость аренды квартир-студий в Челябинске за год выросла в среднем до 4 тысяч 500 рублей за объект. На данный момент разбег цен на аренду квартир-студий составляет от 12 тысяч до 70 тысяч рублей за объект.
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