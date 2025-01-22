В Челябинске вновь подорожала аренда студий. Инфографика

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , жилье, недвижимость, квартира, новостройки, благоустройство, дом, строительство, стройка, многоквартирный дом, многоэтажка, доступное жилье
Снять студию в аренду в городе в среднем можно за 28 тысяч 500 рублей Фото:

В Челябинске c 16 по 21 января 2025 года стоимость аренды квартир-студий выросла почти на 4% до 28 тысяч 500 рублей в месяц. В декабре рост цен на аренду данного вида жилья составил 9%. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 16 по 21 января стоимость аренды квартир-студий выросла на 3,86% до 28 тысяч 500 рублей в месяц. С 5 декабря по 9 января 2024 года студии также подорожали на 9%», — следует из динамики цен на сайте «Restate».

Стоимость аренды квартир-студий в Челябинске за год выросла в среднем до 4 тысяч 500 рублей за объект. На данный момент разбег цен на аренду квартир-студий составляет от 12 тысяч до 70 тысяч рублей за объект.

Аренда квартир-студий в Челябинске подорожала до 28 тысяч 500 рублей в месяц
Аренда квартир-студий в Челябинске подорожала до 28 тысяч 500 рублей в месяц

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В Челябинске c 16 по 21 января 2025 года стоимость аренды квартир-студий выросла почти на 4% до 28 тысяч 500 рублей в месяц. В декабре рост цен на аренду данного вида жилья составил 9%. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 16 по 21 января стоимость аренды квартир-студий выросла на 3,86% до 28 тысяч 500 рублей в месяц. С 5 декабря по 9 января 2024 года студии также подорожали на 9%», — следует из динамики цен на сайте «Restate». Стоимость аренды квартир-студий в Челябинске за год выросла в среднем до 4 тысяч 500 рублей за объект. На данный момент разбег цен на аренду квартир-студий составляет от 12 тысяч до 70 тысяч рублей за объект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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