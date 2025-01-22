В Челябинске вновь подорожала аренда студий. Инфографика

22 января 2025 в 13:43 Размер текста - 17 +

Снять студию в аренду в городе в среднем можно за 28 тысяч 500 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске c 16 по 21 января 2025 года стоимость аренды квартир-студий выросла почти на 4% до 28 тысяч 500 рублей в месяц. В декабре рост цен на аренду данного вида жилья составил 9%. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 16 по 21 января стоимость аренды квартир-студий выросла на 3,86% до 28 тысяч 500 рублей в месяц. С 5 декабря по 9 января 2024 года студии также подорожали на 9%», — следует из динамики цен на сайте «Restate». Стоимость аренды квартир-студий в Челябинске за год выросла в среднем до 4 тысяч 500 рублей за объект. На данный момент разбег цен на аренду квартир-студий составляет от 12 тысяч до 70 тысяч рублей за объект. Аренда квартир-студий в Челябинске подорожала до 28 тысяч 500 рублей в месяц Инфографика: сайт «Restate» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске c 16 по 21 января 2025 года стоимость аренды квартир-студий выросла почти на 4% до 28 тысяч 500 рублей в месяц. В декабре рост цен на аренду данного вида жилья составил 9%. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 16 по 21 января стоимость аренды квартир-студий выросла на 3,86% до 28 тысяч 500 рублей в месяц. С 5 декабря по 9 января 2024 года студии также подорожали на 9%», — следует из динамики цен на сайте «Restate». Стоимость аренды квартир-студий в Челябинске за год выросла в среднем до 4 тысяч 500 рублей за объект. На данный момент разбег цен на аренду квартир-студий составляет от 12 тысяч до 70 тысяч рублей за объект.