Тюменские НКО получат больше денег от властей

Тюменские некоммерческие организации смогут получить на 19 миллионов рублей больше по итогам областного конкурса грантов, так как его бюджет вырос до 107,6 миллионов рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.
«Благодаря поддержке Фонда президентских грантов общая сумма регионального конкурса для социально ориентированных НКО составит в этом году 107,6 млн рублей. Это на 19 миллионов больше, чем в 2024-м. Юбилейный конкурс будет посвящен 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и Году героев», — написал глава региона.
Он пообещал уделить особое внимание проектам, направленным на сохранение исторической памяти и поддержку участников боевых действий и их семей. Конкурс стартует в марте.
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