21 января 2025

Тюменские НКО получат больше денег от властей

В Тюмени сумму грантов для некоммерческих организаций увеличили на 19 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкурс грантов на социальные проекты стартует в марте
Конкурс грантов на социальные проекты стартует в марте Фото:

Тюменские некоммерческие организации смогут получить на 19 миллионов рублей больше по итогам областного конкурса грантов, так как его бюджет вырос до 107,6 миллионов рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

«Благодаря поддержке Фонда президентских грантов общая сумма регионального конкурса для социально ориентированных НКО составит в этом году 107,6 млн рублей. Это на 19 миллионов больше, чем в 2024-м. Юбилейный конкурс будет посвящен 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и Году героев», — написал глава региона.

Он пообещал уделить особое внимание проектам, направленным на сохранение исторической памяти и поддержку участников боевых действий и их семей. Конкурс стартует в марте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские некоммерческие организации смогут получить на 19 миллионов рублей больше по итогам областного конкурса грантов, так как его бюджет вырос до 107,6 миллионов рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. «Благодаря поддержке Фонда президентских грантов общая сумма регионального конкурса для социально ориентированных НКО составит в этом году 107,6 млн рублей. Это на 19 миллионов больше, чем в 2024-м. Юбилейный конкурс будет посвящен 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и Году героев», — написал глава региона. Он пообещал уделить особое внимание проектам, направленным на сохранение исторической памяти и поддержку участников боевых действий и их семей. Конкурс стартует в марте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...