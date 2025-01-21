21 января 2025

Пермякам рассказали, что делать, если цена на прилавке и цена в чеке разная

Роспотребнадзор Прикамья напомнил о правилах торговли
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупателю должны вернуть разницу, если сумма в чеке завышена
Покупателю должны вернуть разницу, если сумма в чеке завышена Фото:

Роспотребнадзор Прикамья напомнил пермякам, что делать в случае, если на полке в магазине указана одна цена товара, а на кассе этот товар пробивают по другой, завышенной цене. В этом случае потребитель имеет право требовать продать товар по цене, указанной на ценнике.

«Информация, указанная на ценнике — значима, так как позволяет потребителю сделать выбор из имеющегося ассортимента товара, поэтому магазин не вправе отказать покупателю в продаже товара по соответствующей цене. Даже если покупка совершена и пробит чек, покупателю должны вернуть разницу», — говорится на сайте ведомства.

При выявлении несоответствия цен на ценниках и чеках специалисты Роспотребнадзора рекомендуют придерживаться следующего алгоритма: сфотографировать ценник и сразу после покупки потребовать у кассира пригласить представителя продавца и устно предъявить претензию. В случае отказа — написать письменную претензию, составленную в двух экземплярах. При отказе продавца в удовлетворении претензии потребитель вправе обратиться в суд.

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Роспотребнадзор Прикамья напомнил пермякам, что делать в случае, если на полке в магазине указана одна цена товара, а на кассе этот товар пробивают по другой, завышенной цене. В этом случае потребитель имеет право требовать продать товар по цене, указанной на ценнике. «Информация, указанная на ценнике — значима, так как позволяет потребителю сделать выбор из имеющегося ассортимента товара, поэтому магазин не вправе отказать покупателю в продаже товара по соответствующей цене. Даже если покупка совершена и пробит чек, покупателю должны вернуть разницу», — говорится на сайте ведомства. При выявлении несоответствия цен на ценниках и чеках специалисты Роспотребнадзора рекомендуют придерживаться следующего алгоритма: сфотографировать ценник и сразу после покупки потребовать у кассира пригласить представителя продавца и устно предъявить претензию. В случае отказа — написать письменную претензию, составленную в двух экземплярах. При отказе продавца в удовлетворении претензии потребитель вправе обратиться в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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