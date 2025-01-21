Пермякам рассказали, что делать, если цена на прилавке и цена в чеке разная

Роспотребнадзор Прикамья напомнил пермякам, что делать в случае, если на полке в магазине указана одна цена товара, а на кассе этот товар пробивают по другой, завышенной цене. В этом случае потребитель имеет право требовать продать товар по цене, указанной на ценнике.
«Информация, указанная на ценнике — значима, так как позволяет потребителю сделать выбор из имеющегося ассортимента товара, поэтому магазин не вправе отказать покупателю в продаже товара по соответствующей цене. Даже если покупка совершена и пробит чек, покупателю должны вернуть разницу», — говорится на сайте ведомства.
При выявлении несоответствия цен на ценниках и чеках специалисты Роспотребнадзора рекомендуют придерживаться следующего алгоритма: сфотографировать ценник и сразу после покупки потребовать у кассира пригласить представителя продавца и устно предъявить претензию. В случае отказа — написать письменную претензию, составленную в двух экземплярах. При отказе продавца в удовлетворении претензии потребитель вправе обратиться в суд.
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