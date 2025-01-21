Стало известно, где будут продавать разовые билеты на транспорт в Перми

Начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин рассказал, где можно будет приобрести разовые билеты на автобусы и трамваи. Об этом он сообщил на заседании профильного думского комитета, передает корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что в регионе планируют отменить оплату проезда в общественном транспорте наличными.
«Для тех, кто продолжит использовать наличные денежные средства, будет возможность приобрести разовые документы в пунктах продажи транспортных карт — сейчас в Перми их 57. К апрелю планируется их количество увеличить. Идет работа по подключению всех отделений „Почты России“, бизнес- и торговых центров», — рассказал Путин.
Кроме того, планируется открыть точки на автовокзале и железнодорожных вокзалах города. В итоге число пунктов продажи билетов вырастет в три раза, отметил Путин.
Ранее URA.RU рассказывало, что все пассажирские автобусы в Прикамье будут переведены на безналичную систему оплаты. После этого в регионе не останется кондукторов.
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