Наемника ВСУ из Колумбии отправили под арест

Задержан гражданин Колумбии Пабло Пуэнтес Боорхэс, подозреваемый в наемничестве на стороне ВСУ и совершении терактов, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Боорхэс отправлен под арест по ходатайству следователя.
«По ходатайству следователя Главного военного следственного управления СК России заключен под стражу наемник из Республики Колумбия Пабло Пуэнтес Боорхэс», — передает telegram-канал «Следком» слова Петренко. Боорхэс обвиняется в том, что он, получив финансовое вознаграждение, прямо участвовал в вооруженном конфликте в составе ВСУ.
В декабре 2024 года Боорхэс, оснащенный автоматическим огнестрельным оружием и взрывчаткой, незаконно проник через госграницу России в Курскую область. Его действия, направленные на устрашение гражданского населения, нанесение значительного ущерба имуществу и подрыв деятельности правительственных структур, являлись преступлениями против мирных жителей, заявили в ведомстве. Боорхэса взяли в плен военнослужащие ВС РФ около Александрии под Суджей.
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