21 января 2025

Самый богатый депутат Сургута отчитал сына за шапку. Видео

Богатейший депутат думы Сургута Евгений Барсов в шутку отругал сына за шапку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Барсов в шутку отругал сына за нелепую шапку
Барсов в шутку отругал сына за нелепую шапку Фото:

Депутат думы Сургута Евгений Барсов снялся в видео из кабины самолета вместе с сыном Иваном Барсовым, который является авиаблогером. В конце полета отец в шутку отчитал сына за нелепую шапку.

«Когда ты шапку нормальную себе возьмешь?», — спрашивает Барсов-старший. «Как эти шапки называются?», — отвечает Барсов-младший. «******* [нелепый головной убор — прим.ред.]. Для советского человека это ******* называется. Извините. Из песни слов не выкинешь», — поясняет отец сыну. Видеоролик опубликован в YouTube-канале «AVIABARSOV».

Подняться в небо Барсовы решили во время выходных. В этот раз глава семейства сам сел за штурвал самолета.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Сургута Евгений Барсов вошел в топ предпринимателей регионов России по версии журнала Forbes. Рейтинг включает бизнесменов, безвозмездно вкладывающихся в развитие регионов и улучшение в них качества жизни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат думы Сургута Евгений Барсов снялся в видео из кабины самолета вместе с сыном Иваном Барсовым, который является авиаблогером. В конце полета отец в шутку отчитал сына за нелепую шапку. «Когда ты шапку нормальную себе возьмешь?», — спрашивает Барсов-старший. «Как эти шапки называются?», — отвечает Барсов-младший. «******* [нелепый головной убор — прим.ред.]. Для советского человека это ******* называется. Извините. Из песни слов не выкинешь», — поясняет отец сыну. Видеоролик опубликован в YouTube-канале «AVIABARSOV». Подняться в небо Барсовы решили во время выходных. В этот раз глава семейства сам сел за штурвал самолета. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Сургута Евгений Барсов вошел в топ предпринимателей регионов России по версии журнала Forbes. Рейтинг включает бизнесменов, безвозмездно вкладывающихся в развитие регионов и улучшение в них качества жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...