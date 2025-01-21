Депутат думы Сургута Евгений Барсов снялся в видео из кабины самолета вместе с сыном Иваном Барсовым, который является авиаблогером. В конце полета отец в шутку отчитал сына за нелепую шапку.
«Когда ты шапку нормальную себе возьмешь?», — спрашивает Барсов-старший. «Как эти шапки называются?», — отвечает Барсов-младший. «******* [нелепый головной убор — прим.ред.]. Для советского человека это ******* называется. Извините. Из песни слов не выкинешь», — поясняет отец сыну. Видеоролик опубликован в YouTube-канале «AVIABARSOV».
Подняться в небо Барсовы решили во время выходных. В этот раз глава семейства сам сел за штурвал самолета.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Сургута Евгений Барсов вошел в топ предпринимателей регионов России по версии журнала Forbes. Рейтинг включает бизнесменов, безвозмездно вкладывающихся в развитие регионов и улучшение в них качества жизни.
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