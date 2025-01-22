Бывший пермский атаман занялся бизнесом

Анатолий Заярный зарегистрировался, как ИП
Бывший атаман Прикамского окружного казачьего общества Анатолий Заярный стал индивидуальным предпринимателем. Он будет заниматься арендой жилья.
«Заярный зарегистрировался в качестве ИП. Одним из направлений его деятельности указана аренда и управление недвижимости», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс».
Анатолий Заярный был атаманом Прикамского казачьего сообщества с 2015 по 2019 годы. Должность он оставил по состоянию здоровья.
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