Бывший пермский атаман занялся бизнесом

Бывший пермский атаман Заярный зарегистрировал ИП
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Анатолий Заярный зарегистрировался, как ИП
Анатолий Заярный зарегистрировался, как ИП Фото:

Бывший атаман Прикамского окружного казачьего общества Анатолий Заярный стал индивидуальным предпринимателем. Он будет заниматься арендой жилья.

«Заярный зарегистрировался в качестве ИП. Одним из направлений его деятельности указана аренда и управление недвижимости», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс».

Анатолий Заярный был атаманом Прикамского казачьего сообщества с 2015 по 2019 годы. Должность он оставил по состоянию здоровья.

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Бывший атаман Прикамского окружного казачьего общества Анатолий Заярный стал индивидуальным предпринимателем. Он будет заниматься арендой жилья. «Заярный зарегистрировался в качестве ИП. Одним из направлений его деятельности указана аренда и управление недвижимости», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс». Анатолий Заярный был атаманом Прикамского казачьего сообщества с 2015 по 2019 годы. Должность он оставил по состоянию здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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