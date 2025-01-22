Нефтяной миллиардер из ХМАО объяснил создание нового бизнеса

Компания «Аргос» из Когалыма (ХМАО), владельцем которой выступает Равиль Салихов, раскрыла причины реорганизации предприятия. Миллиардер решил развивать новое направление бизнеса. «Аргос» будет заниматься бурением и ремонтом нефтяных скважин, а новая фирма «Аргос-Строй» — строительством промышленных объектов, сообщила корпоративная газета компании.
«Реорганизация компании „Аргос“ с выделением отдельного юридического лица ООО „Аргос-Строй“ представляется не только как ответ на существующие вызовы, но и как стратегия на будущее. Это позволит нам сосредоточиться на одном направлении — строительстве промышленных объектов, и улучшить качество работы», — рассказал Игорь Иванов, директор департамента по управлению персоналом и социальному развитию ООО «Аргос-Строй».
Теперь все, что связано со строительством промышленных объектов, миллиардер собрал в отдельном предприятии. По словам топ-менеджера, такие изменения помогут компании упростить управление, быстрее принимать решения и лучше выполнять заказы. В дальнейшем миллиардер планирует расширять фирму и создавать новые рабочие места в Когалыме.
Ранее URA.RU писало, что миллиардер из ХМАО зарегистрировал новую компанию. Организация «отпочковалась» от компании «Аргос», которая специализируется на предоставлении услуг для нефтяников.
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