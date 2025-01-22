Нефтяной миллиардер из ХМАО объяснил создание нового бизнеса

Владелец нефтесервиса из ХМАО поменял стратегию развития компании
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяной миллиардер из ХМАО собрался развивать новое направление бизнеса
Нефтяной миллиардер из ХМАО собрался развивать новое направление бизнеса Фото:

Компания «Аргос» из Когалыма (ХМАО), владельцем которой выступает Равиль Салихов, раскрыла причины реорганизации предприятия. Миллиардер решил развивать новое направление бизнеса. «Аргос» будет заниматься бурением и ремонтом нефтяных скважин, а новая фирма «Аргос-Строй» — строительством промышленных объектов, сообщила корпоративная газета компании.

«Реорганизация компании „Аргос“ с выделением отдельного юридического лица ООО „Аргос-Строй“ представляется не только как ответ на существующие вызовы, но и как стратегия на будущее. Это позволит нам сосредоточиться на одном направлении — строительстве промышленных объектов, и улучшить качество работы», — рассказал Игорь Иванов, директор департамента по управлению персоналом и социальному развитию ООО «Аргос-Строй».

Теперь все, что связано со строительством промышленных объектов, миллиардер собрал в отдельном предприятии. По словам топ-менеджера, такие изменения помогут компании упростить управление, быстрее принимать решения и лучше выполнять заказы. В дальнейшем миллиардер планирует расширять фирму и создавать новые рабочие места в Когалыме.

Ранее URA.RU писало, что миллиардер из ХМАО зарегистрировал новую компанию. Организация «отпочковалась» от компании «Аргос», которая специализируется на предоставлении услуг для нефтяников.

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Компания «Аргос» из Когалыма (ХМАО), владельцем которой выступает Равиль Салихов, раскрыла причины реорганизации предприятия. Миллиардер решил развивать новое направление бизнеса. «Аргос» будет заниматься бурением и ремонтом нефтяных скважин, а новая фирма «Аргос-Строй» — строительством промышленных объектов, сообщила корпоративная газета компании. «Реорганизация компании „Аргос“ с выделением отдельного юридического лица ООО „Аргос-Строй“ представляется не только как ответ на существующие вызовы, но и как стратегия на будущее. Это позволит нам сосредоточиться на одном направлении — строительстве промышленных объектов, и улучшить качество работы», — рассказал Игорь Иванов, директор департамента по управлению персоналом и социальному развитию ООО «Аргос-Строй». Теперь все, что связано со строительством промышленных объектов, миллиардер собрал в отдельном предприятии. По словам топ-менеджера, такие изменения помогут компании упростить управление, быстрее принимать решения и лучше выполнять заказы. В дальнейшем миллиардер планирует расширять фирму и создавать новые рабочие места в Когалыме. Ранее URA.RU писало, что миллиардер из ХМАО зарегистрировал новую компанию. Организация «отпочковалась» от компании «Аргос», которая специализируется на предоставлении услуг для нефтяников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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