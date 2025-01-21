Ямал отчитался о перевозках более двух миллионов пассажиров

Более двух миллионов авиапассажиров обслужили в 2024 году, перелеты выполнялись как внутри региона, так и по всей России. О самых популярных маршрутах сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«В прошлом году наибольшей популярностью среди межрегиональных направлений пользовались рейсы из округа в Тюмень и Москву. В летний период ямальцы чаще всего летали в Сочи и Минеральные Воды», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Самый большой поток был в аэропорту Нового Уренгоя — 1 071 706 пассажиров, на втором и третьем месте Салехард и Ноябрьск — 473 941 и 299 930 пассажиров соответственно. Порядка 15 авиакомпаний выполнили 45 150 рейсов.
За 2024 год на территории округа самым популярным маршрутом среди пассажирских перевозок стало направление из Салехарда в Новый Уренгой, Ноябрьск и обратно. Перелеты на вертолетах из окружной столицы в населенные пункты Ямальского района пользовались наивысшей популярностью среди жителей.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в аэропортах ЯНАО продолжаются задержки воздушного сообщения между населенными пунктами округа, а также в Норильск и Тюмень. Пресс-службы аэровокзалов рассказали причину задержек корреспонденту агентства.
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