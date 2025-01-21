Авиакомпании на Ямале задерживают рейсы в Тюмень, Ноябрьск и Норильск

В аэропортах ЯНАО продолжаются задержки воздушного сообщения между населенными пунктами округа, а также в Норильск и Тюмень. В пресс-службах сообщают о сложных для перелетов погодных условиях.
В воздушной гавани Салехарда задерживается утренний рейс в Ноябрьск авиакомпании «Ямал». Как сообщили корреспонденту URA.RU в аэропорту, вылет задерживается из-за сложных метеоусловий.
В Новом Уренгое пассажиры дожидаются окончания транзита из Красноярска в Норильск (эксплуатант — NordStar). Также авиакомпания «Ямал» перенесла вылет в Тюмень с 16:30 на 17:00 часов.
Ранее в ЯНАО отмечались задержки и отмены воздушного движения гражданской авиации. В аэропорте Салехарда задерживались все рейсы внутреннего сообщения, а также в Екатеринбург. Некоторые вылеты отменялись. В Новом Уренгое пассажиры не могли отправиться в Тюмень, Уфу, Антипаюту, Ноябрьск.
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Как сообщили в аэропорту Нового Уренгоя, рейс TYA-227 Красноярск — Норильск авиакомпании Nord Star прибыл как на запасной по метеоусловиям аэропорта Норильска.
«Самолет типа Boeing-738 обслуживается и по мере готовности обеспечить безопасную посадку в пункте назначения отправится из Нового Уренгоя в Норильск. С пассажирами работает представитель авиакомпании», — уточнил источник.
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