21 января 2025

Авиакомпании на Ямале задерживают рейсы в Тюмень, Ноябрьск и Норильск

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропортах Ямала снова задерживают вылеты
В аэропортах Ямала снова задерживают вылеты Фото:

В аэропортах ЯНАО продолжаются задержки воздушного сообщения между населенными пунктами округа, а также в Норильск и Тюмень. В пресс-службах сообщают о сложных для перелетов погодных условиях.

В воздушной гавани Салехарда задерживается утренний рейс в Ноябрьск авиакомпании «Ямал». Как сообщили корреспонденту URA.RU в аэропорту, вылет задерживается из-за сложных метеоусловий.

В Новом Уренгое пассажиры дожидаются окончания транзита из Красноярска в Норильск (эксплуатант — NordStar). Также авиакомпания «Ямал» перенесла вылет в Тюмень с 16:30 на 17:00 часов.

Ранее в ЯНАО отмечались задержки и отмены воздушного движения гражданской авиации. В аэропорте Салехарда задерживались все рейсы внутреннего сообщения, а также в Екатеринбург. Некоторые вылеты отменялись. В Новом Уренгое пассажиры не могли отправиться в Тюмень, Уфу, Антипаюту, Ноябрьск. 

Дополнено 12.20 (10:20 мск): 

Как сообщили в аэропорту Нового Уренгоя, рейс TYA-227 Красноярск — Норильск авиакомпании Nord Star прибыл как на запасной по метеоусловиям аэропорта Норильска.

«Самолет типа Boeing-738 обслуживается и по мере готовности обеспечить безопасную посадку в пункте назначения отправится из Нового Уренгоя в Норильск. С пассажирами работает представитель авиакомпании», — уточнил источник. 

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В аэропортах ЯНАО продолжаются задержки воздушного сообщения между населенными пунктами округа, а также в Норильск и Тюмень. В пресс-службах сообщают о сложных для перелетов погодных условиях. В воздушной гавани Салехарда задерживается утренний рейс в Ноябрьск авиакомпании «Ямал». Как сообщили корреспонденту URA.RU в аэропорту, вылет задерживается из-за сложных метеоусловий. В Новом Уренгое пассажиры дожидаются окончания транзита из Красноярска в Норильск (эксплуатант — NordStar). Также авиакомпания «Ямал» перенесла вылет в Тюмень с 16:30 на 17:00 часов. Ранее в ЯНАО отмечались задержки и отмены воздушного движения гражданской авиации. В аэропорте Салехарда задерживались все рейсы внутреннего сообщения, а также в Екатеринбург. Некоторые вылеты отменялись. В Новом Уренгое пассажиры не могли отправиться в Тюмень, Уфу, Антипаюту, Ноябрьск.  Дополнено 12.20 (10:20 мск):  Как сообщили в аэропорту Нового Уренгоя, рейс TYA-227 Красноярск — Норильск авиакомпании Nord Star прибыл как на запасной по метеоусловиям аэропорта Норильска. «Самолет типа Boeing-738 обслуживается и по мере готовности обеспечить безопасную посадку в пункте назначения отправится из Нового Уренгоя в Норильск. С пассажирами работает представитель авиакомпании», — уточнил источник. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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