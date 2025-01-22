В центре Тюмени под КРТ попало недостроенное общежитие

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Теперь долгострой могут снести
Теперь долгострой могут снести Фото:

В Тюмени долгострой под комплексное развитие территории попал долгострой на улице Мельникайте, 65. Здесь ранее планировали построить общежитие, теперь же здание хотят снести или реконструировать. Такая информация указана в документе регионального департамента имущественных отношений. 

«Принять решение о КРТ нежилой застройки в районе улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская площадью 5,12 га. Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, расположенных в границах территории нежилой застройки, в том числе перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих сносу или реконструкции — объекты незавершенного строительства: Мельникайте, 65», — указано в документе.

Реновацию проведет компания «Страна М». Перестройка участка будет происходить в две очереди в течение десяти лет. На указанном участке разрешается строить многоэтажки высотой 25 этажей, школу, детский сад, объекты здравоохранения.

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В Тюмени долгострой под комплексное развитие территории попал долгострой на улице Мельникайте, 65. Здесь ранее планировали построить общежитие, теперь же здание хотят снести или реконструировать. Такая информация указана в документе регионального департамента имущественных отношений.  «Принять решение о КРТ нежилой застройки в районе улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская площадью 5,12 га. Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, расположенных в границах территории нежилой застройки, в том числе перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих сносу или реконструкции — объекты незавершенного строительства: Мельникайте, 65», — указано в документе. Реновацию проведет компания «Страна М». Перестройка участка будет происходить в две очереди в течение десяти лет. На указанном участке разрешается строить многоэтажки высотой 25 этажей, школу, детский сад, объекты здравоохранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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