В центре Тюмени под КРТ попало недостроенное общежитие

В Тюмени долгострой под комплексное развитие территории попал долгострой на улице Мельникайте, 65. Здесь ранее планировали построить общежитие, теперь же здание хотят снести или реконструировать. Такая информация указана в документе регионального департамента имущественных отношений.
«Принять решение о КРТ нежилой застройки в районе улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская площадью 5,12 га. Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, расположенных в границах территории нежилой застройки, в том числе перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих сносу или реконструкции — объекты незавершенного строительства: Мельникайте, 65», — указано в документе.
Реновацию проведет компания «Страна М». Перестройка участка будет происходить в две очереди в течение десяти лет. На указанном участке разрешается строить многоэтажки высотой 25 этажей, школу, детский сад, объекты здравоохранения.
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