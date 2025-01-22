Состоятельные тюменцы продают загородные дома за несколько сотен миллионов рублей. Убранство внутри соответствует ценнику: венецианская штукатурка, шкуры животных и собственный бассейн. Агентство URA.RU сделало подборку самых дорогих элитных коттеджей, выставленных на местном рынке недвижимости. Данные взяты с сайтов бесплатных объявлений.
Барский особняк за 300 миллионов рублей
В деревне Ушакова продаются коттедж площадью 595 квадратных метров. На 71 сотке расположен основной дом и гостевой. Убранство внутри выполнено в стиле Барокко. Золотая лепнина, венецианская штукатурка, золоченные ковры и шкуры животных — перейдут в пользование новым хозяевам.
В основном доме имеется собственный бассейн с джакузи. В цокольном этаже располагается бильярдная комната и винный погреб. Сам участок расположен на берегу реки с собственным выходом к воде.Территория огорожена кирпичным забором с контрольно-пропускным пунктом и круглосуточной охраной.
Дом с картинки
За аналогичную сумму продается дом в селе Каменка. В описании сказано, что коттедж 426 квадратных метров расположен на территории площадью 37 квадратных метров. Коттедж выполнен в современном стиле в минималистичном дизайне — отделка выполнена в бежевых, коричневых, серых цветах.
На участке выполнен ландшафтный дизайн. Внутри дома имеется собственный бассейн и камин.
Коттедж возле эко-парка
Трехэтажный коттедж недалеко от эко-парка «Затюменский» продается за 145 миллионов рублей. Там также есть свой бассейн. И хотя площадь в нем больше, чем в предыдущих лотах — более 1 000 квадратных метров — сам дом выглядит скромнее.
На участке в 20 соток располагается сад, альпийская горка. На территории есть также беседка с мангальной зоной. В самом доме есть камин.
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