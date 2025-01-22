Недешево и сердито: от каких самых дорогих домов избавляются тюменцы. Фото

В Тюмени стоимость самого дорого дома доходит до 300 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые дорогие коттеджи продаются в пригороде Тюмени
Самые дорогие коттеджи продаются в пригороде Тюмени Фото:

Состоятельные тюменцы продают загородные дома за несколько сотен миллионов рублей. Убранство внутри соответствует ценнику: венецианская штукатурка, шкуры животных и собственный бассейн. Агентство URA.RU сделало подборку самых дорогих элитных коттеджей, выставленных на местном рынке недвижимости. Данные взяты с сайтов бесплатных объявлений.

Барский особняк за 300 миллионов рублей

В деревне Ушакова продаются коттедж площадью 595 квадратных метров. На 71 сотке расположен основной дом и гостевой. Убранство внутри выполнено в стиле Барокко. Золотая лепнина, венецианская штукатурка, золоченные ковры и шкуры животных — перейдут в пользование новым хозяевам.

В основном доме имеется собственный бассейн с джакузи. В цокольном этаже располагается бильярдная комната и винный погреб. Сам участок расположен на берегу реки с собственным выходом к воде.Территория огорожена кирпичным забором с контрольно-пропускным пунктом и круглосуточной охраной.

Дом с картинки

За аналогичную сумму продается дом в селе Каменка. В описании сказано, что коттедж 426 квадратных метров расположен на территории площадью 37 квадратных метров. Коттедж выполнен в современном стиле в минималистичном дизайне — отделка выполнена в бежевых, коричневых, серых цветах.

На участке выполнен ландшафтный дизайн. Внутри дома имеется собственный бассейн и камин.

Коттедж возле эко-парка

Трехэтажный коттедж недалеко от эко-парка «Затюменский» продается за 145 миллионов рублей. Там также есть свой бассейн. И хотя площадь в нем больше, чем в предыдущих лотах — более 1 000 квадратных метров — сам дом выглядит скромнее.

На участке в 20 соток располагается сад, альпийская горка. На территории есть также беседка с мангальной зоной. В самом доме есть камин.

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Состоятельные тюменцы продают загородные дома за несколько сотен миллионов рублей. Убранство внутри соответствует ценнику: венецианская штукатурка, шкуры животных и собственный бассейн. Агентство URA.RU сделало подборку самых дорогих элитных коттеджей, выставленных на местном рынке недвижимости. Данные взяты с сайтов бесплатных объявлений. Барский особняк за 300 миллионов рублей В деревне Ушакова продаются коттедж площадью 595 квадратных метров. На 71 сотке расположен основной дом и гостевой. Убранство внутри выполнено в стиле Барокко. Золотая лепнина, венецианская штукатурка, золоченные ковры и шкуры животных — перейдут в пользование новым хозяевам. В основном доме имеется собственный бассейн с джакузи. В цокольном этаже располагается бильярдная комната и винный погреб. Сам участок расположен на берегу реки с собственным выходом к воде.Территория огорожена кирпичным забором с контрольно-пропускным пунктом и круглосуточной охраной. Дом с картинки За аналогичную сумму продается дом в селе Каменка. В описании сказано, что коттедж 426 квадратных метров расположен на территории площадью 37 квадратных метров. Коттедж выполнен в современном стиле в минималистичном дизайне — отделка выполнена в бежевых, коричневых, серых цветах. На участке выполнен ландшафтный дизайн. Внутри дома имеется собственный бассейн и камин. Коттедж возле эко-парка Трехэтажный коттедж недалеко от эко-парка «Затюменский» продается за 145 миллионов рублей. Там также есть свой бассейн. И хотя площадь в нем больше, чем в предыдущих лотах — более 1 000 квадратных метров — сам дом выглядит скромнее. На участке в 20 соток располагается сад, альпийская горка. На территории есть также беседка с мангальной зоной. В самом доме есть камин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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