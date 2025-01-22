Рябков: Россия готовится к переговорам с Трампом

В России ведется внутренняя подготовка к переговорам между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«РФ ведет внутреннюю подготовку к контакту с Трампом», — заявил Рябков. Его слова передает ТАСС.
Ранее Сергей Рябков сообщил, что при возвращении Трампа в Белый дом появилось «небольшое окно возможностей» для договоренностей с США. По его словам, это лучше, чем «безнадежность во всех аспектах» при прежнем главе Штатов Джо Байдене, передает «Национальная служба новостей». Также Сергей Рябков добавил, что переговоры между Путиным и Трампом могут состояться после инаугурации второго. Она состоялась 20 января.
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