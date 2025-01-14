Рябков объяснил, когда будут возможны переговоры Путина и Трампа

Рябков: беседа Путина и Трампа состоится после инаугурации президента США
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Рябков напомнил, что Путин не раз говорил о готовности России к диалогу с США
Рябков напомнил, что Путин не раз говорил о готовности России к диалогу с США Фото:

Разговор президента РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом может состояться после его инаугурации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Телефонный разговор Путина с Трампом возможен после его инаугурации», — передали слова Сергея Рябкова в telegram-канале «Вести». Рябков подчеркнул, что Россия готова к диалогу с США, даже по самым острым вопросам. Замглавы МИД напомнил, что об этом не раз говорил и сам Путин. Эти заявления Рябкова передает ТАСС.

С момента избрания и до предстоящей инаугурации Трампа у РФ не было контактов с его администрацией. Рябков также отметил, что не берется судить, какова шкала внешнеполитических приоритетов избранного главы США и его администрации, однако он допускает возможность инициативы по телефонным контактам со стороны Трампа. При этом «кто бы ни был хозяином Белого дома, значение имеют только практические действия», сообщил Рябков, а Россия всегда открыта к контактам.

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Разговор президента РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом может состояться после его инаугурации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Телефонный разговор Путина с Трампом возможен после его инаугурации», — передали слова Сергея Рябкова в telegram-канале «Вести». Рябков подчеркнул, что Россия готова к диалогу с США, даже по самым острым вопросам. Замглавы МИД напомнил, что об этом не раз говорил и сам Путин. Эти заявления Рябкова передает ТАСС. С момента избрания и до предстоящей инаугурации Трампа у РФ не было контактов с его администрацией. Рябков также отметил, что не берется судить, какова шкала внешнеполитических приоритетов избранного главы США и его администрации, однако он допускает возможность инициативы по телефонным контактам со стороны Трампа. При этом «кто бы ни был хозяином Белого дома, значение имеют только практические действия», сообщил Рябков, а Россия всегда открыта к контактам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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