Текслер представил челябинским мэрам новых министров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер представил коллегам новых министров
Алексей Текслер представил коллегам новых министров Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на первом в этом году совещании с главами муниципалитетов и членами правительства региона представил им новых министров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Начал совещание глава региона с представления новых руководителей исполнительных органов. В частности, к выполнению должностных обязанностей приступили министры: жилищно-коммунального хозяйства — Людмила Алпатова, экономического развития — Марина Клочкова, архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории — Ольга Никитина, международного и межрегионального сотрудничества — Дмитрий Глухарев, молодежи — Юрий Болдырев. Губернатор пожелал новым руководителям плодотворной работы», — сообщили в пресс-службе.

В рамках областного совещания также обсуждались вопросы безопасности, организации мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поддержка участников СВО, национальные проекты и другие вопросы. Отдельно Текслер остановился на укреплении материально-технической базы чрезвычайных служб и важности проведения своевременной сезонной подготовительной работы, в том числе к паводковому сезону.

В прошлом году были построены здания пожарных депо в Коркино и Кусе, приобретены пожарные бронещиты, оперативный автомобиль, закуплены 10 пожарных автомобилей. В боевое дежурство была введена пожарная часть в Акбашево Аргаяшского района. Губернатор подчеркнул, что такая комплексная работа дала положительные результаты. В 2024 году по сравнению с предыдущим периодом удалось значительно снизить количество техногенных пожаров и число погибших людей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на первом в этом году совещании с главами муниципалитетов и членами правительства региона представил им новых министров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. «Начал совещание глава региона с представления новых руководителей исполнительных органов. В частности, к выполнению должностных обязанностей приступили министры: жилищно-коммунального хозяйства — Людмила Алпатова, экономического развития — Марина Клочкова, архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории — Ольга Никитина, международного и межрегионального сотрудничества — Дмитрий Глухарев, молодежи — Юрий Болдырев. Губернатор пожелал новым руководителям плодотворной работы», — сообщили в пресс-службе. В рамках областного совещания также обсуждались вопросы безопасности, организации мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поддержка участников СВО, национальные проекты и другие вопросы. Отдельно Текслер остановился на укреплении материально-технической базы чрезвычайных служб и важности проведения своевременной сезонной подготовительной работы, в том числе к паводковому сезону. В прошлом году были построены здания пожарных депо в Коркино и Кусе, приобретены пожарные бронещиты, оперативный автомобиль, закуплены 10 пожарных автомобилей. В боевое дежурство была введена пожарная часть в Акбашево Аргаяшского района. Губернатор подчеркнул, что такая комплексная работа дала положительные результаты. В 2024 году по сравнению с предыдущим периодом удалось значительно снизить количество техногенных пожаров и число погибших людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...