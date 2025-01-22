Текслер представил челябинским мэрам новых министров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на первом в этом году совещании с главами муниципалитетов и членами правительства региона представил им новых министров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Начал совещание глава региона с представления новых руководителей исполнительных органов. В частности, к выполнению должностных обязанностей приступили министры: жилищно-коммунального хозяйства — Людмила Алпатова, экономического развития — Марина Клочкова, архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории — Ольга Никитина, международного и межрегионального сотрудничества — Дмитрий Глухарев, молодежи — Юрий Болдырев. Губернатор пожелал новым руководителям плодотворной работы», — сообщили в пресс-службе.
В рамках областного совещания также обсуждались вопросы безопасности, организации мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поддержка участников СВО, национальные проекты и другие вопросы. Отдельно Текслер остановился на укреплении материально-технической базы чрезвычайных служб и важности проведения своевременной сезонной подготовительной работы, в том числе к паводковому сезону.
В прошлом году были построены здания пожарных депо в Коркино и Кусе, приобретены пожарные бронещиты, оперативный автомобиль, закуплены 10 пожарных автомобилей. В боевое дежурство была введена пожарная часть в Акбашево Аргаяшского района. Губернатор подчеркнул, что такая комплексная работа дала положительные результаты. В 2024 году по сравнению с предыдущим периодом удалось значительно снизить количество техногенных пожаров и число погибших людей.
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